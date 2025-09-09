Vastaamo-vyyhdin Aleksanteri Kivimäkeä vaaditaan vapautettavaksi: "Tuomio on aika pitkälle lusittu"

Vastaamo-vyyhdissä syytetty Aleksanteri Kivimäki haluaa vapaaksi.

Vastaamo-vyyhdin hovioikeuskäsittelyssä ylihuomenna tullaan todennäköisesti vaatimaan Aleksanteri Kivimäkeä vapaaksi.

Hovioikeudessa puidaan parhaillaan Vastaamon tietomurtoa ja siihen liittyvää kiristystä. Kivimäki kiistää syyllistyneensä rikoksiin ja vaatii niiden hylkäämistä tai ainakin tuomion alentamista.

Syyttäjä taas vaatii Kivimäen käräjäoikeudessa saaman runsaan kuuden vuoden vankeustuomion koventamista seitsemään vuoteen, mikä on syytettyjen rikosten enimmäisrangaistus. Käräjäoikeus oli ottanut lieventämisperusteena huomioon sen, että Kivimäki oli oikeudenkäynnin aikana ryhtynyt sopimaan korvauksisista tuhansien rikoksen uhrien kanssa.

Kivimäen asianajaja Peter Jaarin mukaan Kivimäen vapauttaminen olisi perusteltua muun muassa Kivimäen käräjillä saaman tuomion pituuden perusteella. Kivimäki istuisi ensikertalaisena tuomiostaan puolet, koska hänen edellisistä, ehdollisista tuomiostaan on vuosia aikaa.

Lisäksi vankeustuomion saaneita ensikertalaisia odottaa koevapaus ennen kuin puolet tuomiosta tulee täyteen.

Vangittuna yli 2,5 vuotta

Kivimäki otettiin kiinni helmikuussa 2023. Kivimäki on ollut vangittuna siis noin 2 vuotta 7 kuukautta, mikä on melkein puolet käräjäoikeuden tuomiosta.

– Käräjäoikeuden antama tuomio on aika pitkälle arkikielellä sanoen lusittu, Jaari muotoilee.

Hän kertoo perustelevansa Kivimäen vapauttamista myös sillä, että aiemmin hovioikeus perusteli vangittuna pitämistä sillä, että Kivimäkeä ei oltu vielä ehditty kuulla pääkäsittelyssä. Kivimäkeä päästään kuulemaan ylihuomenna torstaina, jolloin tilanne tämän osalta muuttuu.

Kivimäki toivoo, että hän pääsisi vapaalta odottamaan hovioikeuden tuomiota, missä voi kestää pitkään. Jos häntä ei päästetä vapaalle, on olemassa riski, että hän viettäisi vankilassa pidemmän aikaa kuin mitä tuomio edellyttäisi. Silloin valtion tulisi maksaa hänelle korvauksia ylimääräisestä vankeusajasta.

Kivimäen mahdollisesta vapaaksi pääsystä kirjoitti aiemmin Iltalehti.

