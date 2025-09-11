Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurtovyyhdin käsittely jatkuu tänään Aleksanteri Kivimäen kuulemisella.

Vastaamo-jutun hovioikeudenkäynnissä kuullaan tänään syytettyä Aleksanteri Kivimäkeä. Käräjillä yli kuuden vuoden vankeuteen tuomittu Kivimäki, 28, vaatii hovioikeudessa syytteidensä hylkäämistä.

Kivimäen kuulemisen jälkeen puolustus aikoo vaatia häntä jälleen vapaaksi vankeudesta. Hovioikeus hylkäsi aiemman hakemuksen viime kuussa muun muassa sillä perusteella, että Kivimäkeä ei ollut vielä kuultu oikeudenkäynnissä.

STT:n tietojen mukaan Kivimäen vapautuminen jo tänään on todennäköistä. Vankeuden sijaan hovioikeus voisi asettaa hänet esimerkiksi matkustuskieltoon.

MTV Uutiset seuraa noin kello 9.30 alkavaa oikeudenkäyntiä hovioikeudessa tässä artikkelissa.

9.58

Jaari kysyy Kivimäeltä, onko hän täyttänyt tiettyä SSH-avainta. SSH-avaimia käytetetään, kun tietokoneelta otetaan etäyhteys palvelimelle. Kyse on alunperin Suomessa tehdystä keksinnöstä, joka on sittemmin laajentunut yleiseen käyttöön.

Kivimäki perustelee, ettei avaimen käyttäjä näe niin sanottua sormenjälkeä.

– Tähän kysymykseen on mahdotonta vastata.

– Väitätkö siis, että et ole käyttänyt sitä, Jaari kysyy.

– En tiedä. Esitutkintapöytäkirjassa ei ole tullut vastaan mitään, mikä vahvistaisi tätä käsitystä. Se on mahdollista, Kivimäki vastaa.

9.52

Jaari kysyy Kivimäen käyttämästä virtuaalipalvelimesta. Hän ei osaa sanoa, milloin on aloittanut sen käytön.

– Siellä on ollut kaikenlaista. Ei voi puhua käyttämisestä. Olen siellä joskus käynyt ja minulla on ollut pääsy.

Toinen kysymys koskee eräältä palveluntarjoajalta vuokrattuja palvelimia. Jaari kysyy, kuinka pitkään Kivimäki on niitä käyttänyt.

– Tähän on hyvin vaikea vastata. Ne eivät ole olleet missään oleellisessa roolissa elämässäni. En kyllä mitenkään aktiivisesti ole niitä käyttänyt.

– Tuskin kyse on ollut siitä, että olen pyytänyt pääsyä tietylle palvelimelle, vaan niitä on tarjottu. Puhutaan asioista, jotka ovat tapahtuneet yli viisi vuotta sitten, joten on vaikea sanoa, kuka niitä on tarjonnut

– Miksi, sitä on vaikea ulkopuolisen ymmärtää. Tuolla ihmiset haluavat esitellä omia projektejaan ja jaetaan aktiivisesti kaikenlaista.

9.48

Jaari kysyy Kivimäeltä Barcelonassa sijaitsevista osoitteista. Kivimäki vastaa riidattomasti asuneensa tietyssä osoitteessa.

Kivimäki vastaa kysymyksiin pitkälti kirjakielisesti, hyvin selkeällä ja kuuluvalla äänellä, artikuloiden vastauksensa huolitellusti.

Jaari kysyy, missä Kivimäki oli silloin, kun Vastaamoa kohtaan tehtiin kiristysrikoksia,

– Minä olen ollut Lontoossa, Kivimäki vastaa.

Jaari kysyy myös Kivimäelle tehdyistä rahansiirroista. Kivimäen mukaan siirrot on tehnyt hänen kaverinsa, todennäköisesti tyttöystävänsä puolesta.

Jaari kysyy myös, miksi Kivimäkeen liitetyn puhelinnumeron omistajaksi on merkattu tämä kaveri.

– Hän oli ainoa, jolla oli espanjalainen sosiaaliturvatunnus ja hän oli ainoa, joka pystyi tilaamaan puhelinliittymiä sopimuksilla sen sijaan, että olisi käytetty kalliita prepaideja. Hän tilasi minulle liittymän kuten monelle muullekin.

Kivimäki sanoo, että on täysin mahdollista, että joku muu samassa Barcelonan asunnossa asunut on tehnyt Vastaamoon kohdistuneet kiristysrikokset, ei hän. Siksi asuntoon yhdistyvä ip-osoite yhdistyy rikoksiin.

– Ainoa looginen selitys on, että joku siellä asunnossa on tehnyt nämä toimet, en minä.

9.35

Oikeudenkäynti alkaa. Salissa ei saa kuvata.

Aleksanteri Kivimäki istuu oikeussalin eturivissä pukeutuneena harmaaseen neuleeseen ja harmaisiin college-housuihin. Hänen asianajajansa Peter Jaari tervehtii päämiestään ja istuu tämän viereen.

Alustavien tietojen mukaan oikeudenkäynnistä ei ole tulossa tänään kovin pitkää.

Jaari kysyy ensin eräästä IP-osoitteesta, johon Kivimäki vastaa, ettei se liity häneen mitenkään. Kivimäen mukaan se kuuluu hänen kaverilleen.