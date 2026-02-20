Viisi iskelmätähteä yhdistävät voimansa. Marion Rung, Meiju Suvas, Virve Rosti, Ami Aspelund ja Anja Niskanen lähtevät mittavalle yhteiskiertueelle.
Viisi suomalaisen iskelmämusiikin kestotähteä yhdistävät voimansa ja lähtevät lokakuussa mittavalle kiertueelle ympäri Suomen.
Viiden tähden -kiertueella lavalle nousee nimensä mukaisesti viisi huippuartistia: Marion Rung, Meiju Suvas, Virve Rosti, Ami Aspelund ja Anja Niskanen. Heitä säestää kapellimestari Esa Niemisen johtama orkesteri.
Viiden tähden -kiertue käynnistyy 2. lokakuuta Lappeenrannasta ja päättyy 1. marraskuuta Turkuun. Muut kiertuepaikkakunnat ovat Lahti, Kuopio, Helsinki, Järvenpää, Hyvinkää, Mikkeli, Tampere, Jyväskylä, Oulu, Espoo, Porvoo, Pori ja Hämeenlinna.
Kiertueella kuullaan artistien hittejä vuosikymmenten varrelta, mutta myös versioita, joita on suunniteltu vain kyseistä kiertuetta varten.