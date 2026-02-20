



Viisi suomalaisen iskelmämusiikin kestotähteä yhdistävät voimansa Viiden tähden -kiertueella lavalle nousee nimensä mukaisesti viisi huippuartistia: Marion Rung, Meiju Suvas, Virve Rosti, Ami Aspelund ja Anja Niskanen. Ari Myllymäki Julkaistu 20.02.2026 11:05 Rebeca Romero rebeca.romero@mtv.fi Viisi iskelmätähteä yhdistävät voimansa. Marion Rung, Meiju Suvas, Virve Rosti, Ami Aspelund ja Anja Niskanen lähtevät mittavalle yhteiskiertueelle. Viisi suomalaisen iskelmämusiikin kestotähteä yhdistävät voimansa ja lähtevät lokakuussa mittavalle kiertueelle ympäri Suomen. Viiden tähden -kiertueella lavalle nousee nimensä mukaisesti viisi huippuartistia: Marion Rung, Meiju Suvas, Virve Rosti, Ami Aspelund ja Anja Niskanen. Heitä säestää kapellimestari Esa Niemisen johtama orkesteri. Viiden tähden -kiertue käynnistyy 2. lokakuuta Lappeenrannasta ja päättyy 1. marraskuuta Turkuun. Muut kiertuepaikkakunnat ovat Lahti, Kuopio, Helsinki, Järvenpää, Hyvinkää, Mikkeli, Tampere, Jyväskylä, Oulu, Espoo, Porvoo, Pori ja Hämeenlinna. Kiertueella kuullaan artistien hittejä vuosikymmenten varrelta, mutta myös versioita, joita on suunniteltu vain kyseistä kiertuetta varten.

– Luvassa on hivelevää hittitykitystä monelta eri vuosikymmeneltä. On uskomaton kunnia päästä näiden artistien ja upean orkesterin kanssa kiertueelle ja käydä läpi lukuisia unohtumattomia lauluja, toteaa kapellimestari Esa Nieminen.

– Mahtavaa päästä näiden mature-mimmien kanssa kiertueelle. Kaikilla on takana paljon meriittejä, taitoa ja osaamista. Odotan kaikista eniten kuitenkin Esa Niemisen sovituksia ja toivoisin, että meillekin tulisi samanlainen yhteinen biisipotpuri kuin Leidit Lavalla -porukalle tuli aikoinaan. Siis sellainen, joka jää soimaan vielä parikymmentä vuotta kiertueen jälkeen, toivoo Virve Rosti.

Viiden tähden -kiertueen artisteilla on takanaan Euroviisuja, Syksyn Sävel -kisoja ja ennen kaikkea suuri joukko ikivihreiksi muodostuneita hittejä, jotka soivat radioissa kerta toisensa jälkeen.

Marion Rung on edustanut Suomea Euroviisuissa 1962 ja 1973 ja voittanut Syksyn Sävelen 1977. Ami Aspelund oli Suomen euroviisuedustajana 1983 ja Virve Rosti 1987. Anja Niskanen puolestaan voitti Syksyn Sävelen 1984.

– On suuri ilo saada työskennellä näiden ihanien ja lahjakkaiden kollegojen kanssa. Meijun kanssa ollaan jo tehty jotain pientä vuosien varrella, mutta näiden toisten upeiden artistien kanssa tämä on minulle nyt ensi kerta. Uskon, että meillä tulee olemaan hauskaa yhdessä ja se tulee varmaan näkymään myös yleisölle, kertoo Marion Rung.

– Kun tämä viisikko pistää energiansa yhteen, on luvassa varmasti sellainen kokemus, ettei sitä osaa etukäteen edes kuvitella, vaan se pitää itse kunkin kokea. Odotan innolla tätä naisenergiapommia, kun päästään ihanien sielunsiskojen kanssa jakamaan hyvää energiaa ympäri Suomen, toteaa Meiju Suvas.



