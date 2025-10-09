Töllötuomarit puivat uusimmassa jaksossa Ensitreffit-parin eroa, maajusseja ja Petollisia.
Töllötuomarit eli MTV:n toimittajakaksikko Katja Lintunen ja Katri Utula pureutuvat uusimmassa jaksossa Ensitreffit alttarilla -parin eroon, Maajussille morsian -ohjelman käänteisiin ja Petollisissa Tuure Boeliuksen käytökseen.
Maajussi-Ville joutui kutsumaan puolisoehdokkaat vuokra-asuntoonsa farmiviikolla, koska hän oli tehnyt asuntokaupat, jotka purettiin juuri ennen kuvauksia. Nyt Ville on ostanut itselleen Suomesta uuden kodin, jonka hän esittelee yllä olevalla videolla.
MTV Katsomossa julkaistussa jaksossa Töllötuomarit pohtivat Aadan käytöstä Maajussille morsian -ohjelmassa ja kommentoivat myös tiukkasanaisesti Ensitreffit alttarilla -paria eroa kesken kuvausten.