Viihdetoimittajat Katja Lintunen ja Alexia Tänav puivat kevään tosi-tv-ohjelmien osallistujia.

Huomenta Suomen Viihteen viikko -osiossa keskusteltiin tänä perjantaina kevään tv-ohjelmista.

Tosi-tv-ohjelmissa nähdään tänä keväänä osallistujia aina taviksista ja jonkin verran tunnetuista henkilöistä koko kansan tuntemiin julkkiksiin. MTV Uutisten viihdetoimittaja Katja Lintunen on mielissään esimerkiksi Myyrä-ohjelman osallistujakattauksesta, johon mahtuu sekä uusia tosi-tv-tähtiä että vanhoja konkareita.

– Erityisesti odotan Lauri Kottosta, koska hän sanoi, että hän pistää siellä haisemaan. Siellä on tullut sanaharkkaa esimerkiksi Sergey Hilmanin kanssa, joka on tosi-tv-konkari. Mielestäni on kiva, että nähdään tosi uusia kasvoja sekä konkareita, Lintunen sanoi.

MTV Uutisten viihdetoimittaja Alexia Tänav puolestaan ilahtui erityisesti kahdesta Petolliset-ohjelman uudella kaudella nähtävästä kilpailijasta.

– Olin tosi ilahtunut, kun näin, että siellä on kilpailemassa Jasmiina Yildiz. Hän on niin räväkkä ja sanavalmis, eikä pelkää sanoa mitä ajattelee. Myös Joona Hellman on mielestäni tosi hyvä kasvo tähän ohjelmaan, koska veikkaan, että hän pistää säpinää peliin, hän sanoi.

Lintusella ja Tänavilla on räväköiden tosi-tv-osallistujien suhteen yksi toive.

– Että räväkät ihmiset säilyvät ohjelmissa, eikä heitä heitetä saman tien pois. Sehän on aina ongelma, että äänekkäät persoonat äänestetään ulos.

Millaisille tosi-tv-osallistujille Lintunen ja Tänav antavat kritiikkiä? Katso Viihteen viikko -osio kokonaisuudessaan yllä olevalta videolta!