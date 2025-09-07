Nämä julkkikset saapuivat seuraamaan ensimmäistä TTK-lähetystä – katso punaisen maton haastattelut!

Kurkista Tanssii Tähtien Kanssa -lähetyksen etkoille ja punaiselle matolle.

Tanssii Tähtien Kanssa -kauden suorat lähetykset käynnistyvät sunnuntaina 7. syyskuuta. MTV Uutiset oli paikan päällä haastattelemassa julkisuudesta tuttuja kutsuvieraita punaisella matolla.

Yllä olevalta videolta pääset katsomaan, kuinka kutsuvieraat saapuivat TTK-studiolle sekä näkemään tähtihaastatteluja punaiselta matolta. Yleisöön saapuivat muun muassa mentalisti Noora Karma tyttärensä kanssa, supernanny Pia Penttala, tanssinopettaja Katri Riihilahden aviomies, ex-jalkapalloilija Aki Riihilahti, näyttelijä Christoffer Strandberg sekä juontaja Gogi Mavromichalis.

Kaudella tähtioppilaina nähdään Mira Luoti, Johannes Holopainen, Kristiina Mäkelä, Eric ”Lakko” Savolainen, Minna Kuukka, Marko "Mörkö" Anttila, Sara Siipola, Paulus Arajuuri, Pippa Laukka, Tia-Maria “Tinze” Sokka sekä Mikko Silvennoinen.

Suorituksia tuomaroivat tuttuun tapaan Helena Ahti-Hallberg, Jukka Haapalainen ja Jorma Uotinen ja ohjelman juontajina loistavat tuttuun tapaan Vappu Pimiä ja Ernest Lawson.

Suoran lähetyksen tähtivieraaksi saapuu Olavi Uusivirta, jonka kappale Jumalat juhlivat öisin on kuultu tanssijoiden taustalla nyt alkavan TTK-kauden markkinointitrailerilla.