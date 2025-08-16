Annimari Korte on ollut kuumeessa jo vuoden – outo sairastelu saattoi alkaa vaarallisesta episodista

Jo urheilu-urallaan vakavasti sairastellut Annimari Korte on kamppaillut yli vuoden uuden, täysin tuntemattoman sairauden kanssa.

Keväällä 2024 menestyksekkään aitajuoksijan uransa lopettanut Annimari Korte ei ole päässyt elämässään helpolla, sillä pitkäaikainen sairastelu ja loukkaantumiset ovat aiheuttaneet hänelle paljon surua ja murhetta.

Uransa hän joutui lopettamaan takareiden jänteen repeämän vuoksi.

2010-luvun puoliväliin mennessä Korte oli kärsinyt peräti yhdeksän vuotta selittämättömistä nielemisongelmista, jatkuvasta turvotuksesta sekä kuumeilusta ja oli ajautunut totaaliseen umpikujaan niin henkisesti kuin fyysisesti.

– En pystynyt urheilemaankaan viiteen vuoteen, Korte kertoo

Lopulta hän sai oireisiinsa kaksi erillistä diagnoosia. Ensimmäinen diagnoosi oli sydänkohtauksen kaltaista kipua aiheuttava Tietzen syndrooma, seuraavaksi hänellä todettiin allerginen ruokatorven tulehdus.

Oireet saatiin kuriin ja urheilu-ura lähti nousukiitoon.

"Koko ajan on kuumetta"

Nyt, urheilu-uran jälkeen, tilanne on jälleen vaikea.

Korte, 37, kertoo MTV Uutisten haastattelussa, että hänellä on ollut yhtäjaksoisesti kuumetta nyt jo yli vuoden verran.

– Selvästi yli puolet päivistä on koko ajan korkeampaa kuumetta tai matalampaa kuumetta, Korte kertoo MTV:n videohaastattelussa.

Syksyllä 2024 Tanssii Tähtien Kanssa -kisassakin nähty ja jo tuolloin oireista kärsinyt Korte kertoo käyneensä kaikissa mahdollisissa testeissä, mutta syy kuumeiluun ei ole selvinnyt.

Vakava episodi kuntosalilla

Vaihtoehtoja on muutamiakin.

– Uransa lopettaneilla huippu-urheilijoilla tavataan epämääräistä kuumeilua – se on yksi vaihtoehto, Korte kertoo.

– Toinen vaihtoehto on se, että minulla tippui sellainen 140-kiloinen tanko päähän, kaaduin ja löin takaraivon. Aivovammasta voi tulla tuollaista kuumeilua.

Korte kertoo, että vaarallinen episodi kuntosalilla ja siitä saatu aivovamma on tällä hetkellä lääkäreiden mukaan todennäköisin syy kuumeilulle.

– Nyt on taas tällainen epämääräinen tilanne, joten tuntuu vähän liian tutulta, Korte kertoo viitaten aiempaan sairaushistoriaansa.

Korte kertoo olleensa puolikkaalla sairaslomalla urheilu-uransa päättämisestä lähtien eli jo vuoden verran, koska hän on niin väsynyt koko ajan.

– En oikein jaksa tehdä kauheasti mitään, en myöskään urheilla. En ole ehtinyt aloittaa täysillä arkea koko vuonna.



Korte saatiin kuitenkin suostuteltua mukaan Petolliset-ohjelman uudelle kaudelle, josta hän sai myös uuden sydänystävän.

Annimari Korte kertoo yllä olevalla videolla, miten hän pysyy positiivisena pitkäaikaisen sairastelun keskellä ja mikä auttaa häntä jaksamaan.