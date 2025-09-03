Tässä ovat Suuri Seikkailu -tähdet

16 julkisuudesta tunnettua kilpailijaa kisaavat Nelosen Suuri Seikkailu -ohjelmassa.
16 julkisuudesta tuttua kilpailijaa mittelevät Suuren Seikkailun voitosta ja 20 000 euron pääpotista. Ensi vuoden puolella nähtävän kolmannen kauden kuvaukset ovat juuri alkamassa ja kilpailijat lähtevät kohti Muoniota tänään, Nelosen tiedotteessa kerrotaan.
Mukana kilpailussa ovat: liikunnanohjaaja Kerttu Rissanen, kirjailija Roman Schatz, näyttelijä Tatu Sinisalo, sarjakuvakäsikirjoittaja Arttu Seppälä, näyttelijä Anna-Leena Sipilä, somevaikuttaja Eino Nurmisto, laulaja Nuppu Oinas, laulaja Jennika Vikman, kansanedustaja Miapetra Kumpula-Natri, somevaikuttaja Peppina Rosén, mediapersoona Daniel Lehtonen, poliisi Taina Ojaniemi, taiteilija James Nikander, yrittäjä Veeti Kallio, viittomakieliartisti Miguel Peltomaa ja somevaikuttaja Sere Siltala.
Ohjelman juontaa tuttuun tapaan katsojien rakastama Jaana Pelkonen.
Tällä kaudella jokaisen kilpailijan henkilökohtainen matka on entistä suuremmassa roolissa. Fyysinen kestävyys, taktinen ajattelu, tietotaito ja nopea reagointi ratkaisevat, mutta kisa voi päättyä kenen tahansa kohdalla yllättävän nopeasti.