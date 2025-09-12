Petolliset-sarja alkaa neljännen kauden jaksoin. VARO JUONIPALJASTUKSIA.

20 kilpailijaa saapuu jälleen Vanajanlinnaan jossa Petolliset-peliä isännöi Cristoffer Strandberg. Ohjelman tiedote lupaa ohjelmalle poikkeuksellisen aloituksen.

Strandberg kutsuu kilpailijat pyöreän pöydän ääreen, jossa hän valitsee kilpailijoiden joukosta petolliset poikkeuksellisella tavalla aiempaan.

Strandberg valitsee silmät kiinni odottavien uskollisten joukosta ensin kaksi petollista koskettamalla heitä olkapäälle ja pyytää heitä sen jälkeen avaamaan silmänsä.

Kaksi juuri valittua petollista katsoo toisiaan pyöreän pöydän yli hämmentyneinä.

Valinnan jälkeen Strandberg pyytää vastavalittuja petollisia jälleen sulkemaan silmänsä ja ilmoittaa, että valinta ei ole vielä ohi. Tämän jälkeen Strandberg valitsee vielä yhden petollisen.

Petollisten uudella kaudella koetaan ennennäkemätön käänne.Nelonen

Kaksivaiheinen petollisten valinta selviää kahdelle ensin valitulle yön hämärässä.

– Saatoitte ehkä huomatakin, että ette ole tehtävänne kanssa yksin. Muiden vieraiden joukossa on vielä yksi petollinen, jonka nimi on minulla tässä rasiassa, Strandberg kertoo pidellen lukollista rasiaa.

Strandberg toteaa, että kolmas petollinen selviää, mikäli kaksi muuta petollista löytävät linnasta avaimen ja lisää, että niin kauan kuin kolmas petollinen on löytämättä, niin kahdella petollisella on vain osittainen valta murhatun valitsemisessa.

Tiedotteen mukaan ensimmäisessä jaksossa selviää, keitä kaikki kolme valittua petollista ovat.

Petolliset alkaa lauantaina Nelosella.