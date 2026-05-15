Leijonat on julkistanut virallisen avauskokoonpanonsa MM-kisojen avausotteluun Saksaa vastaan.

Päävalmentaja Antti Pennanen ilmoitti jo eilen, että Justus Annunen aloittaa Leijonien maalilla. Myös ketjukoostumukset ja pakkiparit ovat samat kuin jääharjoituksissa.

Leijonat on jättänyt vielä kolme kisapassia leimaamatta. Hyökkäjät Eemil Erholtz ja Sami Päivärinta sekä puolustaja Mikael Seppälä joutuvat vielä jännittämään kisakohtaloaan.

Suomen ja Saksan välinen ottelu käynnistyy klo 17.20. Lähetys MTV Katsomossa alkaa jo 16.30 ja MTV3-kanavalla 17.00.

Leijonien kokooonpano Saksa-ottelussa:

Maalilla:

31 Annunen Justus

(70 Korpisalo Joonas)

1. kenttä:

65 Manninen Sakari – 16 Barkov Aleksander – 86 Teräväinen Teuvo

41 Heinola Ville – 58 Vaakanainen Urho

2. kenttä:

20 Puistola Patrik – 15 Lundell Anton – 92 Hämeenaho Lenni

4 Lehtonen Mikko A – 10 Jokiharju Henri

3. kenttä:

27 Kuokkanen Janne – 34 Räty Aatu – 13 Puljujärvi Jesse

3 Määttä Olli A – 33 Matinpalo Nikolas

4. kenttä:

80 Mäenalanen Saku – 24 Björninen Hannes – 19 Merelä Waltteri

18 Saarijärvi Vili