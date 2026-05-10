Aleksander Barkov on taas Leijonien mukana, kun Suomi kohtaa Ruotsin EHT-turnauksen päättävässä ottelussa isäntämaa Ruotsin.

Torstaina ensimmäisen pelinsä liki vuoteen pelannut Barkov oli lauantaina huilivuorossa, mutta palaa tänään takaisin askiin.

Barkov tähdittää Leijonien ykkösketjua yhdessä Sakari Mannisen ja Aku Rädyn kanssa.

Barkovin ohella huilanneet Olli Määttä ja Anton Lundell palaavat niin ikään mukaan. Lundell pelaa ottelussa kakkosketjussa Janne Kuokkasen ja Jesse Puljujärven keskellä.

Leijonien maalia vartioi Justus Annunen.

Kiekko putoaa jäähän kello 17.00.

Leijonien kokoonpano Ruotsi-otteluun:

Maalilla:

31 Annunen Justus

Varalla:

29 Säteri Harri

1:

65 Manninen Sakari – 16 Barkov Aleksander C – 38 Räty Aku

41 Heinola Ville – 58 Vaakanainen Urho

2:

27 Kuokkanen Janne – 15 Lundell Anton – 13 Puljujärvi Jesse

4 Lehtonen Mikko A – 18 Saarijärvi Vili