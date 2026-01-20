Juuri Vuoden urheilijaksi valittu Harri Heliövaara puolustaa tällä viikolla Australian avointen nelinpelin mestaruutta yhdessä parinsa Henry Pattenin kanssa. Alkavalla kaudella Heliövaara haluaa nousta nelinpelin maailmanlistan kärkeen.

Heliövaara ja Patten ovat tositoimissa keskiviikkona. Viime vuoden voiton uusiminen on valtava haaste.

– Siinä on monta tekijää, mitkä pitää osua nappiin. Tiedämme, että se on mahdollista. Matsi kerrallaan on pakko lähteä, Heliövaara sanoo MTV Urheilun haastattelussa.

Tulosruutu haastatteli Heliövaaraa Australian avointen kynnyksellä. Voit katsoa tv-haastattelun pääkuvan videolta.

Viikonloppuna uransa 13. ATP-voiton ottanut suomalainen on voittanut Australian lisäksi Grand slamin myös Wimbledonissa toissa kesänä. Turnausvoittojen kylkeen Heliövaara haluaisi saavuttaa vielä yhden kruunun.

– Kyllähän sinne maailmanrankingin ykköseksi haluaisi päästä. Viime kaudella se oli yhden otteluvoiton päässä. Kyllä siinä lähes päästettiin jo maistamaan. Ehkä siitä on oppinut jotain. Se vaatii pitkää ja hyvää jaksoa.

– Perutason pitää olla korkealla. Kyllä sen haluaisin ehdottomasti saavuttaa. Paljon on uralla huippuhetkiä, mutta olisihan se sellainen kirsikka kakun päälle.