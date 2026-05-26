Ferrarin ei alun perin pitänyt valmistaa sähköautoja. Nyt se on esitellyn ensimmäisen täyssähköisen mallinsa, Lucen.

Jos taskun pohjallasi on ylimääräiset 640 000 dollaria, eli noin 550 000 euroa, voit ostaa itsellesi täyssähköisen Ferrarin, nimeltään Luce, joka tarkoittaa italiaksi kevyttä.

Ulkoasultaan Luce poikkeaa kuitenkin täysin stereotyyppisestä punaisesta urheiluauto-orhista. Siinä on yksi ominaisuus, joita muista automalleista on löytynyt jo vuosikymmenten ajan. Kyseessä on nimittäin Ferrarin ensimmäinen viisipaikkainen auto, joka on luotu yhteistyössä Applen entisen suunnittelujohtajan Sir Jony Iven perustaman LoveFrom-toimiston kanssa.

Lucea on suunniteltu viiden vuoden ajan. Alun perin Ferrarin ei pitänyt lainkaan valmistaa sähköautoja ja keskittyä hybridiautoihin, mutta yhtiö muutti sittemmin mieltään. Sen kovimmat urheiluautokilpailijat Lamborghini ja Porsche ovat supistaneet sähköautosuunnitelmiaan heikon kysynnän ja kiinalaisten merkkien kovan kilpailun vuoksi.

Lucen erikoisominaisuutena on sähkömoottori jokaisessa pyörässä, mikä takaa kiihtyvyyden nollasta lähes sataseen (96 km/h) 2,5 sekunnissa.