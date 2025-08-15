Ralliautoilun ikoni myytävänä – kyseisellä yksilöllä hieno suomalaishistoria

Yhdysvaltalaisessa huutokaupassa on tarjolla ikoninen B-ryhmän Audi, jolla Hannu Mikkola ajoi vuonna 1985.

B-ryhmää pidetään laajalti rallin kulta-aikana – se oli sekoitus mielikuvituksellista suunnittelua, raakaa voimaa ja vertaansa vailla olevaa kisaamista. Mikään auto tai valmistaja ei ilmennä tätä aikakautta täydellisemmin kuin Audi, jonka vallankumouksellinen Quattro muutti lajin pysyvästi.

Audin uraauurtava nelivetotekniikka toi välitöntä menestystä: vuoteen 1984 mennessä Ingolstadtissa sijaitseva tiimi oli voittanut kolme kuljettajien ja valmistajien maailmanmestaruutta.

Nelivedostaan huolimatta alkuperäinen Quattro oli raskas ja etupainotteinen. Pysyäkseen nousevien kilpailijoiden edellä Audi kehitti vuonna 1984 Sport Quattron, jossa oli lyhyempi akseliväli ja enemmän tehoa.

Lempinimen "Pätkä-Quattro" saanut auto osoittautui kuitenkin nykiväksi ja vaikeasti hallittavaksi.

– Mutkat, jotka ennen olivat helppoja ja mukavia ajettavia olivatkin yhtäkkiä pelottavia, muisteli Walter Röhrlin kartturi Christian Geistdörfer.

Saksalaiskartturi kuvailli, kuinka Sport Quattro S1 muutti koko kilpailua.

– Erikoiskokeet olivat aivan erilaisia, niitä ei tunnistanut enää samoiksi, Geistdörfer totesi.

Kun Peugeot ja Lancia kuroivat umpeen suorituskykyeroa, Audi nosti jälleen rimaa esittelemällä elokuussa 1985 yhden moottoriurheiluhistorian ikonisimman ja pelottavimman auton: Audi Sport Quattro S1 E2:n.

550 hevosvoimainen, tulta syöksevä siipihirviö herätti kunnioitusta ja kauhua jopa sen ajan kovimmissa kuljettajissa.

Maailmanluokan harvinaisuus

Huutokaupattavana oleva Audi Sport Quattro S1 E2 debytoi vuoden 1985 Lombard RAC -rallissa. Sen ohjaimissa nähtiin Hannu Mikkola ja kartanlukijana Arne Hertz.

Audin kilpailukäyttöön rakentamista 20:stä S1 E2:sta vain 15:n uskotaan säilyneen, ja vain kuusi on kilpaillut rallin MM-sarjassa. Näistä kuudesta neljä on yksityisomistuksessa. Niistä kyseessä oleva Audi erottuu edukseen – se ei ainoastaan kilpaillut MM-sarjassa, vaan johti legendaarista RAC-rallia Mikkolan käsissä.

Mikkola nousi RAC-rallin johtoon EK:lla 14 ja kellotti kolmet pohja-ajat ennen kuin moottorivika EK:lla 22 pakotti suomalaisen keskeyttämään.

Auton harvinainen kisahistoria ja ylipäätään saatavuus näkyvät myös hintalapussa. Huutokauppaa pitävä Bonhams on arvioinut Audin hinnaksi 1,5–1,9 miljoonaa euroa.