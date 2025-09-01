Hinta ei enää ole este – koeajoimme viisi kohtuuhintaista sähköautoa

1:51imgOnko sähköautoista kansanautoiksi? Videolla kerrotaan testatuista autoista.
Julkaistu 01.09.2025 10:30
Toimittajan kuva

Mikael Mikkonen

mikael.mikkonen@mtv.fi

Sähköautot ovat nyt hintansa puolesta tavallisten ihmisten ulottuvilla. Koeajoimme videosarjassa kaikkiaan viisi sähköautoa.

Halvimmillaan uusi sähköauto maksaa Suomessa nyt noin 24 000 euroa. Tämä tarkoittaa sitä, että moni tavallinen kansalainen pystyy halutessaan vaihtamaan polttomoottoriautonsa ladattavaan versioon.

Viisi kohtuuhintaista sähköautoa testissä – mutta miksi? Juttu jatkuu videon alla.

7:18imgSanttu Suvitaival ja Mikael Mikkonen kertoivat Huomenta Suomessa uudesta sarjastaan. Miksi sähköautot pääsivät kaksikon testiin? Haastattelussa myös Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen.

Kasvavan sähköautokiinnostuksen vuoksi koeajoimme viisi sähköautoa hintahaarukassa 24 000–27 000 euroa. Menopelit olivat Citroën ë-C3, MG4, Hyndai Inster, Renault 5 ja JAC E30X.

POJAT1MG4 oli yksi viidestä koeajetusta autosta.

Lisäksi testasimme autojen tilavuutta, tietoviihdejärjestelmiä ja kännykkäsovelluksia. Luonnollisesti selvitimme myös ranget eli kantamat.

Koeajoja ja testejä ei tehty otsa kurtussa, ja pyrimme tutkimaan autoja hyvin käytännönläheisesti. Ajatuksena on, että videon nähtyään katsoja tietää, voisiko testattu menopeli olla hänelle sopiva päivittäiseen ajoon.

Runsaasti ominaisuuksia

Yllätyin iloisesti monesta testaamamme sähköauton ominaisuudesta, kuten kiihtyvyydestä ja runsaista varusteista. Esimerkiksi virran ulosotto mahdollistaa kahvin keittämisen vaikka parkkipaikalla – ja sen myös teimme.

Oma kulkuneuvoni saa käyttövoimansa polttoaineesta, ja sähköautot ovat minulle verrattain uusi asia. Aisaparini Santtu sen sijaan on pitkän linjan sähköautoilija. Tämän ansiosta videoissa on rutkasti tiukkaa faktaa myös ladattavuudesta ja muista teknisistä seikoista.

POJAT3Autojen testaamisen lomassa on pidettävä ruokatauko, jotta jaksaa.

Kaikki testaamamme autot olivat laadukkaita, turvallisia ja hyviä ajaa. Katsojan henkilökohtainen maku lopulta ratkaisee, mikä kansanautoista herättää kiinnostuksen.

Nämä viisi sähköautoa testasimme 2025 kevään ja alkukesän aikana. Katso kaikki sarjan jaksot MTV Katsomosta!

Citroën ë-C3 (Max-varustetaso)
Hinta: 27 990 euroa

MG4 (Limited Edition -varustetaso)
Hinta: 25 500 euroa

Hyundai Inster (In-varustetaso)
Hinta:  29 999 euroa

Renault 5 E-Tech (Iconic Cinq, Comfort Range -varustetaso)
Hinta: alk. 33 490

JAC E30X (Style-varustetaso)
Hinta: 29 900 euroa

Kaikista autoista testattiin ajettavuutta, tavaratilaa ja yleisiä ominaisuuksia. Hinnat olivat voimassa jutun kirjoitushetkellä.

