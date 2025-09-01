Hinta ei enää ole este – koeajoimme viisi kohtuuhintaista sähköautoa

Sähköautot ovat nyt hintansa puolesta tavallisten ihmisten ulottuvilla. Koeajoimme videosarjassa kaikkiaan viisi sähköautoa.

Halvimmillaan uusi sähköauto maksaa Suomessa nyt noin 24 000 euroa. Tämä tarkoittaa sitä, että moni tavallinen kansalainen pystyy halutessaan vaihtamaan polttomoottoriautonsa ladattavaan versioon.

Viisi kohtuuhintaista sähköautoa testissä – mutta miksi? Juttu jatkuu videon alla.

7:18 Santtu Suvitaival ja Mikael Mikkonen kertoivat Huomenta Suomessa uudesta sarjastaan. Miksi sähköautot pääsivät kaksikon testiin? Haastattelussa myös Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen.

Kasvavan sähköautokiinnostuksen vuoksi koeajoimme viisi sähköautoa hintahaarukassa 24 000–27 000 euroa. Menopelit olivat Citroën ë-C3, MG4, Hyndai Inster, Renault 5 ja JAC E30X.

MG4 oli yksi viidestä koeajetusta autosta.

Lisäksi testasimme autojen tilavuutta, tietoviihdejärjestelmiä ja kännykkäsovelluksia. Luonnollisesti selvitimme myös ranget eli kantamat.

Koeajoja ja testejä ei tehty otsa kurtussa, ja pyrimme tutkimaan autoja hyvin käytännönläheisesti. Ajatuksena on, että videon nähtyään katsoja tietää, voisiko testattu menopeli olla hänelle sopiva päivittäiseen ajoon.

Runsaasti ominaisuuksia

Yllätyin iloisesti monesta testaamamme sähköauton ominaisuudesta, kuten kiihtyvyydestä ja runsaista varusteista. Esimerkiksi virran ulosotto mahdollistaa kahvin keittämisen vaikka parkkipaikalla – ja sen myös teimme.

Oma kulkuneuvoni saa käyttövoimansa polttoaineesta, ja sähköautot ovat minulle verrattain uusi asia. Aisaparini Santtu sen sijaan on pitkän linjan sähköautoilija. Tämän ansiosta videoissa on rutkasti tiukkaa faktaa myös ladattavuudesta ja muista teknisistä seikoista.

Autojen testaamisen lomassa on pidettävä ruokatauko, jotta jaksaa.

Kaikki testaamamme autot olivat laadukkaita, turvallisia ja hyviä ajaa. Katsojan henkilökohtainen maku lopulta ratkaisee, mikä kansanautoista herättää kiinnostuksen.