Tappara on saanut toivomansa alun Ilves-ottelusarjan kolmannessa pelissä. Hyvää starttia edesauttoi merkittävästi Ilveksen Otto Latvalan hölmö ulosajo. Runkosarjan voittajan supertähdet astuivat vihdoin ja viimein esiin.
Kolmas ottelu alkoi todella tasaisesti. Tunnustelu oli ehtinyt edetä reilun seitsemän minuutin mittaan, kun Ilveksen puolustajan Otto Latvalan mailakuri petti pahasti. Hän huitoi Oiva Keskistä nivusiin ja lensi ulos.
Tappara ei aikaillut sauman auettua.
Seuraavaksi nähtiin koko sinioranssin yleisön hartaimmin odotettu tuplaherääminen.
Ensin tanskalaismaalari Joachim Blichfeld kuritti pudotuspelien toisellaan 1–0. Maali syntyi terävällä ranteella.
Muutamaa minuuttia myöhemmin Tappara siirtyi jo 2–0-johtoon. Nyt asialla oli runkosarjassa seuraennätyksen pisteillään rikkonut Benjamin Rautiainen. Ilves-ulosajo nousi siis kahden takaiskun hintaiseksi.
Maalit mieheen tehneen kaksikon panos on todella toivottu Tappara-leirissä, sillä pudotuspelit ovat menneet tähän asti täysin yössä. Blichfeld ja Rautiainen olivat kevään seitsemässä aiemmassa ottelussa tehneet pisteitä vain yhtenä iltana.