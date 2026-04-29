Yksi 2000-luvun eurooppalaisen jääkiekon supertähdistä, tshekkiläinen Roman Cervenka ratkaisi tiistai-iltana kotimaansa pääsarjan mestaruuden. Jatkoerämaalia edelsi tilanne, josta tähtipeluri pääsi kuin koira veräjästä.

40-vuotias Cervenka iski Pardubicen Tshekin mestariksi kuudennen finaaliottelun jatkoerässä. Seura palasi korkeimmalle korokkeelle 14 vuoden tauon jälkeen.

Suorastaan jäätävän kovat pudotuspelit pelanneen Cervenkan otteet kuumensivat tunteita aiemmin kuudennen pelin aikana. Hän löi vastustajajoukkue Trinecin pelaajaa päivänselvällä poikittaisella mailalla kasvoihin, mutta välttyi ulosajolta. SM-liigan pudotuspeleissä vastaavista tilanteista on järjestäen lentänyt suihkuun, useimmista on annettu vielä pelikieltoa päälle.

Cervenka mätti pudotuspeleissä 17 ottelussa 14+11=25 tehopistettä. Hän voitti playoffien pistepörssin.

Myös runkosarjassa tahti oli väkevää. 43 pelaamassaan ottelussa hän teki 19+41=60 pistettä. Veteraanin dominanssia alleviivaa se, että Pardubicen Lukas Sedlak jäi pistepörssin kakkoseksi kahdeksan pisteen päähän, vaikka pelasi kuusi ottelua enemmän.

Ällistyttävän sarjakauden lisäksi Cervenka piipahti kuin ohimennen Milanon olympialaisissa iskemässä viiteen otteluun yhtä monta pojoa.

Jo vuosia maajoukkueen kapteenin tehtäviä hoitanut tshekkilegenda lienee itsestään selvä nimi MM-kisakoneessa, mikäli pudotuspelikevät ei tuonut mukanaan kolhuja. Hän on pelannut urallaan peräti 12 MM-turnausta ja viidet olympialaiset.

Kaudella 2003–2004 Tshekin pääsarjassa debytoinut hyökkääjä on viettänyt 39 NHL-ottelun poikkeamaa lukuun ottamatta koko uransa Euroopassa. Tehokkaan Cervenkan pistekeskiarvot ovat kovaa tavaraa. Sveitsissä 321 ottelua ja 1,13 pistettä per peli, Tshekissä 381 ottelua ja 0,93 ja KHL:ssä 218 ottelua ja 0,81.

Cervenkan ura jatkuu vielä pitkään. Hänellä on sopimus Pardubicen kanssa kevääseen 2028.