Jääkiekon SM-liigan runkosarjavoittaja Tappara lähtee aloittaa pudotuspelinsä selvänä mestarisuosikkina, mutta haastajiakin löytyy.

Viime kaudella Tappara romahti hallitsevan mestarin paikalta ulos jo puolivälieristä Ilvestä vastaan.

Tänä vuonna joukkue on päävalmentajansa Rikard Grönborgin viimeisellä kaudella noussut jälleen ykkössuosikin asemaan runkosarjavoittonsa jälkeen.

MTV Urheilun studiossa nostettiin esiin mahdollisuus, että yksikään vastustaja ei pystyisi uhkaamaan Tapparaa neljä voittoa vaativassa pudotuspelisarjassa.

Miksi sitten viimeiseltä pudotuspelipaikalta puolivälieriin rynninyt HPK pystyisi siihen?

– HPK:lla ei oikeasti ole minkäännäköistä hävittävää, mutta (päävalmentaja Mikko) Manner osaa sen varmasti myydä joukkueelle niin, ettei lopputulos ole se, että nyt yritetään täysillä ja hävitään, asiantuntija Pekka Saravo pohtii.

– Sieltä poimitaan niitä asioita, joilla mennään voittoihin ja sarjasta jatkoon. Totta kai heidän täytyy uskoa siihen, Saravo toteaa.

HPK onnistui kaatamaan pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella vahvassa ennakkosuosikin asemassa olleen Lukon.

– Olemme nähneet tänä vuonna myös niitä, kun lumipallo lähtee väärään suuntaan, niin yhtäkkiä stressi ja pakottaminen ovatkin läsnä, Lasse Kukkonen sanoo.

– Siinä mielessä sanoisin, että Tapparan pahin vihollinen tällä hetkellä on heidän pään sisällä: Tappara itse.