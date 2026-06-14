Kalayhdistys muistuttaa tärkeästä seikasta liittyen kalan säilyvyyteen.

Suomalaiset syövät kesällä monipuolisesti erilaisia kalaherkkuja, ja ne kuuluvat myös monen juhannuspöytään.

Pro Kala ry muistuttaa, että erityisesti kesällä on tärkeää huolehtia kalan kylmäketjusta. Kala on pidettävä mahdollisimman viileänä koko matkan ajan kaupasta kotiin, mökille tai veneeseen.

– Kala säilyy hyvin kesällä, kun sen pitää kylmänä. Kylmäketjun ylläpitäminen ei vaadi ihmeitä, vaan tavallisia arjen valintoja, kuten kylmälaukun käyttöä ja kalan ottamista ostoskoriin vasta ostoskierroksen lopuksi, muistuttaa Pro Kalan toiminnanjohtaja Malin Lönnroth tiedotteessa.

Tuoreen kalan lisäksi myös pakatut kalatuotteet viihtyvät viileässä. Vaikka kala olisi valmiiksi pakattu esimerkiksi vakuumiin, se kannattaa kuljettaa kotiin tai mökille yhtä huolellisesti kylmänä kuin palvelutiskiltä ostettu kalakin.

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Kalan säilytys kotona ja mökillä

Tuore kala säilyy parhaiten lähellä nollaa astetta. Monilla onkin liian lämpimät olosuhteet jääkaapissa tuoreelle kalalle.

Siksi kotona kannattaa varmistaa, että jääkaappi on riittävän kylmä, mielellään alle plus kolme astetta, ja sijoittaa kala jääkaapin viileimpään kohtaan. Siltikin tuoretta kalaa ei kannata säilyttää kotijääkaapissa yli kahta päivää.

Mökkiolosuhteissa jääkaapit voivat monella olla vanhempaa mallia, ja silloin tuore kala kannattaa valmistaa jo ensimmäisenä päivänä. Jos mökkimatka on pitkä, tuore kala kannattaa mahdollisuuksien mukaan ostaa vasta läheltä määränpäätä.