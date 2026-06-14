Kohuepisodi MM-jalkapallossa – katso tilanne, joka sytytti raivon: "Se on skandaali!"

Ottelun kuohuttavin tilanne sattui avauspuolikkaalla, kun Sveitsille tuomittiin rangaistuspotku, josta joukkue teki ainoan maalinsa. Ennen rangaistuspotkutuomiota Sveitsin pelaaja oli selkeässä maalipaikassa, joka näytti kuitenkin normaalivauhdissa olevan aivan siinä ja siinä, oliko kyseessä paitsio.

Sveitsi koki katkeran kohtalon lauantai-iltana, kun se tuhri pisteitä ja jäi altavastaaja Qatarin kanssa 1–1-tasapeliin. Qatar tasoitti pelin vasta lisäajalla.

Nyt tarkkana, jos ostat kalaa kaupasta!

Pilkkutuomiota edeltävät kaksi mahdollista paitsiotilannetta kyllä tarkasteltiin ottelugrafiikan mukaan VAR-tekniikalla, mutta ottelussa ei näytetty grafiikkaa, joka olisi todistanut katsojalle, etteivät sveitsiläiset olleet paitsiossa.

– Me kaikki ajattelemme studiossa samaa, ja niin ajattelevat kaikki kotona myös: se oli paitsio. Fifa on kisajärjestäjä, ja heillä on todisteet automatisoidusta päätöksenteosta, niin miksi he eivät näytä niitä meille, paahtoi Sky Sportsin asiantuntija ja jalkapallopersoona Gary Neville.