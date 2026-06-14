Sveitsin ja Qatarin MM-ottelun kohahduttava pilkkutapaus aiheutti kunnolla parranpärinää. Fifa riensi selventämään episodia yön tunteina.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Sveitsi koki katkeran kohtalon lauantai-iltana, kun se tuhri pisteitä ja jäi altavastaaja Qatarin kanssa 1–1-tasapeliin. Qatar tasoitti pelin vasta lisäajalla.
Ottelun kuohuttavin tilanne sattui avauspuolikkaalla, kun Sveitsille tuomittiin rangaistuspotku, josta joukkue teki ainoan maalinsa. Ennen rangaistuspotkutuomiota Sveitsin pelaaja oli selkeässä maalipaikassa, joka näytti kuitenkin normaalivauhdissa olevan aivan siinä ja siinä, oliko kyseessä paitsio.