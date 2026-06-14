New York Knicks on NBA:n mestari. Se kaatoi viidennessä ja ratkaisevassa loppuottelussa San Antonio Spursin pistein 94–90.
Knicks juhlii mestaruutta 53 vuoden tauon jälkeen. Finaalisarja kääntyi joukkueelle lopulta voitoin 4–1.
Ratkaisevan viidennen ottelun suurin sankari oli Jalen Brunson, joka takoi 45 pistettä.
San Antonio oli kotikentällään vahvempi ratkaisuottelun alussa. Se johti puoliajalla 42–37. Knicks nousi johtoasemaan vasta aivan ottelun viimeisillä kymmenillä sekunneilla, eikä enää taipunut.
Viimeinen neljännes meni New Yorkin nimiin pistein 29–18.
Nähtäväksi jää, minkälaiset karnevaalit mestaruus aiheuttaa. Edellinen Knicks-mestaruus oli tosiasia siis vuonna 1973.
Knicks on kahdeksas eri NBA-mestari kahdeksaan viime vuoteen.