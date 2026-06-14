Turussa päättyneellä kaudella ahtaalle ajautunut ja TPS:stä kesken sesongin lähtenyt Leevi Teissala siirtyy ensi kaudeksi Ison-Britannian jääkiekkoliigaan. Värikäs persoona ymmärtää ihmettelyt, mutta perustelee suuntaansa pidemmällä tähtäimellä.

"Pelaaja parhaassa iässä" on venyvä käsite, mutta Teissala täyttänee 25-vuotiaana määritelmän useimman kiekkohenkisen mielestä.

SM-liigaa HIFK:ssa ja viimeiset vuodet kotiseurassaan TPS:ssä vääntänyt hyökkääjä teki nyt kuitenkin yllätysvalinnan. Hän lähtee ensi syksynä Ison-Britannian EIHL-liigaan Sheffield Steelersiin.

Valinta nostattaa kulmia. Mitä Teissala voi urheilullisesti tavoitella sarjassa, jota ei kovinkaan laajalti arvosteta eurooppalaisessa kiekkomaailmassa?

– Ymmärrän kritiikin, mutta tuntuu, että ihmisillä ei ole tuosta sarjasta ihan niin paljoa tietoa. Siellä suurin osa pelaajista on kuitenkin pohjoisamerikkalaisia, vanhoja AHL-pelaajia ja niin edelleen, Teissala sanoo MTV Urheilulle.

Nopealla tarkastelulla pohjoisamerikkalaiset ovat todellakin ottaneet sarjan omakseen. Viime vuonna pistepörssin 30 parhaan joukosta vain kaksi pelaajaa oli maanosan ulkopuolelta.

Teissala nostaa yhdeksi valintakriteeriksi myös Steelersin seurakulttuurin. Joukkueen pelejä käydään katsomassa. Yleisökeskiarvo oli viime vuonna kirkkaasti yli 8 000.

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Sheffield-sopimus tuli hyökkääjän eteen melko yllättäen. Teissalalla oli ensi vuodesta jo toinen, Suomeen solmittu diili, joka meni kuitenkin hänestä riippumattomista syistä puihin. MTV Urheilun tietojen mukaan kyseessä oli ehdollinen liigasopimus Imatran Ketterään, jonka lisenssiä ei kuitenkaan hyväksytty. Teissala ei ota toimituksen tietoihin itse kantaa.

– Sitten ei enää oikein ollut Suomessa mielenkiintoisia vaihtoehtoja. Tässä kohtaa itselleni on selvää, että haluan isoon rooliin ja tekemään pisteitä. Tahdon olla ykköskentän pelaaja, en halua nyt kolmos-neloskentän pientä roolia, hän sanoo.

Ponnahduslauta. Siitä tässä on kysymys, Teissala linjaa. Vuodet HIFK:ssa ja TPS:ssä eivät tuottaneet aivan viimeistä läpimurtoa SM-liigassa, joten vastuuta tuli vain alemmissa kentissä.