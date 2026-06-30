Austin Strand siirtyy Ilvekseen.

NHL:ssä ja AHL:ssä kiekkoillut kanadalaispuolustaja Austin Strand, 29, vahvistaa Tampereen Ilvestä ensi kauden kattavalla sopimuksella.

Ensimmäistä kertaa Euroopan kaukaloihin suuntaava kanadalainen on pelannut kaikkiaan 26 NHL-ottelua Los Angeles Kingsin ja Anaheim Ducksin joukkueissa kausilla 2020–23. Taalaliigamatsien saldona on kolme syöttöpistettä.

Enimmäkseen mies on tahkonnut AHL:ää, jossa hän on pelannut edelliskaudetkin, viimeisimmäksi Utica Cometsissa.

Ilveksen tiedotteessa kerrotaan, että Strand saapuu Tampereelle heinä-elokuun vaihteessa.

– Austin Strand on meritoitunut ja kokenut puolustaja, joka tekee meistä joukkueena paremman. 29-vuotiaana hän pelaa ikänsä puolesta parhaita pelivuosiaan. Uskomme suomalaisen jääkiekon sopivan Austinille mainiosti ja olemme erittäin innoissamme, että hänen Eurooppa-uransa alkaa Ilveksessä, urheilujohtaja Timo Koskela kommentoi.

– Austinin koon, liikkeen ja ulottuvuuden yhdistelmä mahdollistaa vakaan puolustuspelin, ja hyökkäyspelissä hän liikuttaa kiekkoa yksinkertaisen tehokkaasti joukkueen kannalta. Austin on käytettävissämme jo ensimmäisistä harjoitusotteluista lähtien, mikä on tärkeää, jotta sopeutuminen isompaan kaukaloon ja Liiga-kiekon arkeen pääsee alkamaan heti.