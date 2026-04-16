Jääkiekon SM-liigan välierät käynnistyvät tänään odotetulla Tampereen paikalliskohtaamisella, mutta vilkaisu katsomokarttaan osoittaa, etteivät liput Tapparan kotipeleihin ole menneet kuumille kiville.
Tappara isännöi ottelusarjan ensimmäistä kohtaamista tänään, Ilves toista sunnuntaina. Erot lippujen menekissä ovat toistaiseksi olleet merkittäviä.
Alapuolella kuvakaappaus torstaiaamulta Tapparan lippukaupasta.
Alapuolella kuvakaappaus Ilveksen lippukaupasta sunnuntain otteluun.
Tappara myy illan otteluun alakatsomon keskisektorille aikuisten istumapaikkoja 84 euron hintaan. Vastaava tiketti Ilveksen lippukaupassa kustantaa reilut 64 euroa.
Tappara kertoi keskiviikkona avanneensa myyntiin "kovan kysynnän vuoksi ja kannattajien toiveesta" halvempia lippuja.
Ottelusarjan avauskohtaaminen käynnistyy tänään kello 18.30 ja se on katsottavissa MTV Katsomossa.