SaiPa ja Ässät ovat tehneet uuden ennätyksen.

SaiPa ja Ässät ovat pelanneet jääkiekon SM-liigan kaikkien aikojen pisimmän ottelusarjan.

Aiempi ennätys oli JYPillä ja Kärpillä keväältä 2010. Joukkueet pelasivat tuolloista puolivälieräsarjaa yhteensä 484.44 minuuttia.

SaiPalla ja Ässillä oli näissä puolivälierissä kuuden ottelun jälkeen pelattuna jo 460.02 minuuttia. Seitsemännen ottelun toisessa erässä joukkueet jo ohittivat aiemman ennätyksen. Kirjoitushetkellä kasassa oli jo 485 pelattua minuuttia.

Jos seitsemäs ottelu päättyy varsinaisella peliajalla, SaiPan ja Ässien uudeksi ennätykseksi kirjataan 520.02 minuuttia. Mahdolliset jatkoerät venyttäisivät ennätystä vielä pidemmäksi.

Ottelusarjassa on tähän asti menty jatkoille ensimmäisessä ja toisessa ottelussa. Avausmatsi ratkesi vasta neljännessä jatkoerässä, seuraava kohtaaminen toisessa jatkoerässä.

SaiPa eteni puolivälieriin suoraan runkosarjan kolmannelta sijalta. Runkosarjassa kahdeksanneksi sijoittunut Ässät pudotti puolestaan pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella Kiekko-Espoon voitoin 3–2.

Tuossakin sarjassa ensimmäiset kaksi otatusta etenivät jatkoille, joten Ässillä on jo runsaasti pudotuspelikiekkoa alla.