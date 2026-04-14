Patrick Curry jättää KalPan, kuopiolaisseura vahvisti.
KalPa viestitti tiistaina yhteisen taipaleensa Patrick Curryn, 30, kanssa päättyvän.
Yhdysvaltalaishyökkääjä kiekkoili kuopiolaisseurassa kaksi kautta. Ensimmäinen niistä toi Suomen mestaruuden.
Tehopisteitäkin mies nakutteli mukavasti. Viime kauden 60 runkosarjaotteluunsa Curry kiskoi yhtä monta pinnaa, ja mestaruuskevään 19 pudotuspelimatsia toivat 12 paunaa. Curry valittiin tuolloin myös SM-ligan tähdistökentälliseen.
Tällä sesongilla yhdysvaltalaistähti oli runkosarjassa KalPan kovin pistenikkari saldottuaan 44 otteluun 41 tehomerkintää. Kuluvan kevään yhdeksässä pudotuspelimatsissa pisteitä kertyi seitsemän.
Yle raportoi tammikuussa, että Curry siirtyisi ensi kaudeksi SM-liigaan nousevaan Helsingin Jokereihin.