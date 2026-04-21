Tappara on sekoittanut hyökkäysketjujaan SM-liigan välieräsarjan kolmanteen otteluun Ilvestä vastaan.
Tampereen Tappara kaipaakin piristystä, sillä se on hävinnyt sarjan kaksi pelattua ottelua. Sen paikallisvastustaja Ilves on ollut selvästi niskan päällä.
Tappara on laittanut kaikkiaan kolme hyökkäysketjuaan uusiksi. Benjamin Rautiaisen, Aapeli Räsäsen ja Joachim Blichfelfin muodostama kolmikko palaa yhteen. Se teki tuhojaan runkosarjassa, mutta keväällä on ollut hiljaisempaa.
Justin Addamo, Julius Mattila ja Eetu Tuulola viilettävät yhtenä kolmikkona, Emil Sylvegård–Otto Rauhala–Ondrej Pavel nelosketjuna. Addamo korvaa kokoonpanossa Henrik Haapalan.
Ainoa edellisestä ottelusta samana pysynyt Tappara-trio on ykköskenttä Kristian Tanus–Oiva Keskinen–Kasper Simontaival.
Ilves ei ole tehnyt muutoksia. Maalinsuilla jatkavat Dominik Pavlat (Ilves) ja Christian Heljanko (Tappara).