Kuningatar Elisabet olisi juhlinut 21. huhtikuuta 100-vuotissyntymäpäiviään.
Edesmennyt kuningatar Elisabet olisi täyttänyt 21. huhtikuuta pyöreät 100 vuotta. Hovi päätti muistella edesmennyttä kuningtarta julkaisemalla otoksia Elisabetista vuosien varrelta.
Britanniaa historian pisimpään hallinnut monarkki kuoli 96-vuotiaana syyskuussa 2022.
Royal Parks -hyväntekeväisyysjärjestö ilmoitti elokuussa 2024, että Lontoossa sijaitsevaan Regent's Parkiin on myönnetty rakennuslupa uudelle puutarhalle, jolla juhlistetaan kuningatar Elisabetin elämää.
– Käytöstä poistettu taimitarha muutetaan kauniiksi kahden hehtaarin puutarhaksi, joka on tarkoitus avata vuonna 2026, jolloin edesmenneen kuningattaren 100-vuotisjuhlavuosi olisi tullut täyteen, Royal Parks sanoi lausunnossaan tuolloin.
– Puutarhan tärkeimpiin piirteisiin kuuluu pyöreä lampi, joka parantaa luonnon elinympäristöjä, keskeinen kävelykatu, jossa on lammen yläpuolella esteetön tasanne, ja elinvoimainen kukkapuutarha, jossa esitellään edesmenneelle kuningattarelle tärkeitä lajeja, lausunto jatkui.