Samuli Ratinen korvaa pelikiellossa olevan Teemu Engbergin Ilveksen kokoonpanossa ja Mantas Armalis avaa maalilla, kun tamperelaisseura aloittaa paikallisvälieräsarjan Tapparaa vastaan torstaina. Oiva Keskinen palaa Tapparan miehistöön.

Ilveksen kokoonpanon suurin yllätys on Mantas Armalisin paluu maalille. Dominik Pavlat torjui kaksi loisto-ottelu KalPa-puolivälieräsarjan lopussa ja vauhditti osaltaan Ilvestä välieriin.

Pelikiellossa oleva Engberg ajettiin ulos kuudennen puolivälieräottelun loppuminuuteilla, kun hän taklasi KalPan Teemu Hartikaista kyynärpäällä. Myöhemmin sai yhden ottelun pannan, mikä pitää hänet sivussa välieräavauksesta.

Engbergin paikan Ilveksen kolmosketjussa ottaa Samuli Ratinen.

Tapparan tehosentteri Oiva Keskinen oli sivussa viimeisestä HPK-puolivälierämatsista, mutta palaa nyt tositoimiin. Häntä kärkiketjussa sijaistanut on nyt neloskentän keskellä.