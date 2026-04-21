Henkilö löytyi kuolleena Bodominjärvestä.

Bodominjärvestä Espoon Oittaalla on löytynyt eloton henkilö.

Länsi-Uudenmaan poliisi sai tiedon ruumiista sivullisen ulkoilijan tekemästä ilmoituksesta, joka tuli puolilta päivin.

Poliisin mukaan löydetty henkilö oli täysi-ikäinen.

Komisario Markus Ramstedt Länsi-Uudenmaan poliisista kertoo, ettei ruumis ole hirveän kauaa ollut järvessä.

– Näiden tietojen perusteella ei ole syytä olettaa eikä ole viitteitä siitä, että henkilö olisi mennyt jään läpi.

Henkilöllä oli yllään normaalit ulkoiluvaatteet.

Ensitietojen perusteella poliisi ei epäile asiassa rikosta, ja asiassa suoritetaan kuolemansyyn tutkinta.

Ramstedtin mukaan tutkinta on kuitenkin aikaisessa vaiheessa ja tutkintanimikkeet saattavat muuttua.

Oittaan ulkoilualue on suosittu ja se sijaitsee Bodomjärven eteläpäässä. Järven ranta toimii kesäisin yhtenä Espoon suosituimpana uimarantana ja talvisin siellä on myös avantouintipaikka.