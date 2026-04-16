MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi nosti Liigaviikossa erikoistilannetehokkuuden mahdolliseksi avaintekijäksi Tapparan ja Ilveksen väliseen semifinaalisarjaan.
Tampereen suurseurat kohtaavat nyt ennakolta hyvin tasaisista lähtökohdista. Kohtaamiset runkosarjassa menivät tasan 3–3, ja joukkueiden ero oli lopulta vain kymmenen pistettä (Tappara 1:nen, Ilves 4:s).
Karri Kivi kääntääkin katseensa erikoistilanteisiin. Tappara on ollut niissä Ilveksen edellä läpi kauden. Ylivoima meni Tapparalle runkosarjassa prosentein 27,72–19,69, pudotuspeleissä ero on ollut vielä suurempi (22,22–11,11).
Alivoimalla Tappara (81,50) oli liigan 4:s, Ilves vasta 13:s (74,14). Pudotuspeleissä molempien lukemat ovat pudonneet (Tappara 75,00, Ilves 66,67).
– Tappara on ollut erikoistilanteissa, yli- ja alivoima, aivan huippuluokkaa. Ilves on taas niissä ollut aivan suossa, pudotuspeleissä vielä enemmän vaikeuksissa kuin runkosarjassa, Kivi kommentoi Liigaviikossa.
Tasakentällisin Ilves on puolestaan ollut tehokkaampi. Se on tehnyt keskimäärin maalin jokaista 20 minuuttia kohden, Tapparalta tämä on vienyt 30 minuuttia Ilvestä huonommalla laukaisuprosentilla.
Liigaviikossa Kivi linjasi, että Ilveksen tulee "ilman muuta" jatkaa Dominik Pavlatilla maalin suulla, sillä tämä torjui loistavasti KalPa-sarjan voitokkaissa otteluissa 5 ja 6. Hetki sitten julkaistut kokoonpanotiedot sisälsivät kuitenkin yllätyksen: Mantas Armalis palaa Ilves-maalille.
Myös veskariosasto Christian Heljangon johdolla on yksi kirvesrintojen kulmakivistä.
– Ilveksellä maalivahtiosasto ehkä hivenen perässä, Kivi totesi.
Millaisista asetelmista välieriin lähdetään?
SM-liigan välierät
Tappara–Ilves
To 16.4. klo 18.30 Tappara–Ilves
Su 19.4. klo 17.00 Ilves–Tappara
Ti 21.4. klo 18.30 Tappara–Ilves
To 23.4. klo 18.30 Ilves–Tappara
Tarvittaessa
La 25.4. klo 17.00 Tappara–Ilves
Ma 27.4. klo 18.30 Ilves–Tappara
Ke 29.4. klo 18.30 Tappara–Ilves
KooKoo–SaiPa
Pe 17.4. klo 18.30 KooKoo–SaiPa
La 18.4. klo 17.00 SaiPa–KooKoo
Ti 21.4. klo 18.30 KooKoo–SaiPa
Pe 24.4. klo 18.30 SaiPa–KooKoo
Tarvittaessa
La 25.4. klo 18.30 KooKoo–SaiPa
Ma 27.4. klo 18.30 SaiPa–KooKoo
Ke 29.4. klo 18.30 KooKoo–SaiPa
Finaaliin pääsee neljällä voitolla. Kaikki ottelut katsottavissa MTV Katsomossa!