MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi nosti Liigaviikossa erikoistilannetehokkuuden mahdolliseksi avaintekijäksi Tapparan ja Ilveksen väliseen semifinaalisarjaan.

Tampereen suurseurat kohtaavat nyt ennakolta hyvin tasaisista lähtökohdista. Kohtaamiset runkosarjassa menivät tasan 3–3, ja joukkueiden ero oli lopulta vain kymmenen pistettä (Tappara 1:nen, Ilves 4:s).

Karri Kivi kääntääkin katseensa erikoistilanteisiin. Tappara on ollut niissä Ilveksen edellä läpi kauden. Ylivoima meni Tapparalle runkosarjassa prosentein 27,72–19,69, pudotuspeleissä ero on ollut vielä suurempi (22,22–11,11).

Alivoimalla Tappara (81,50) oli liigan 4:s, Ilves vasta 13:s (74,14). Pudotuspeleissä molempien lukemat ovat pudonneet (Tappara 75,00, Ilves 66,67).

– Tappara on ollut erikoistilanteissa, yli- ja alivoima, aivan huippuluokkaa. Ilves on taas niissä ollut aivan suossa, pudotuspeleissä vielä enemmän vaikeuksissa kuin runkosarjassa, Kivi kommentoi Liigaviikossa.

Tasakentällisin Ilves on puolestaan ollut tehokkaampi. Se on tehnyt keskimäärin maalin jokaista 20 minuuttia kohden, Tapparalta tämä on vienyt 30 minuuttia Ilvestä huonommalla laukaisuprosentilla.

Liigaviikossa Kivi linjasi, että Ilveksen tulee "ilman muuta" jatkaa Dominik Pavlatilla maalin suulla, sillä tämä torjui loistavasti KalPa-sarjan voitokkaissa otteluissa 5 ja 6. Hetki sitten julkaistut kokoonpanotiedot sisälsivät kuitenkin yllätyksen: Mantas Armalis palaa Ilves-maalille.

Myös veskariosasto Christian Heljangon johdolla on yksi kirvesrintojen kulmakivistä.

– Ilveksellä maalivahtiosasto ehkä hivenen perässä, Kivi totesi.

Millaisista asetelmista välieriin lähdetään? Katso Liigaviikon ennakot Tappara–Ilves- ja KooKoo–SaiPa-sarjoista yllä olevalta videolta!