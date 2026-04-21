Suomen virvoitusjuomamarkkinoilla nähdään lähivuosina isoja muutoksia.

Tiistaina uutisoitiin Hartwallin lopettavan Suomessa PepsiCo:n juomien valmistamisen ja markkinoinnin vuonna 2028. Tämä tarkoittaa sitä, että tuttujen virvoitusjuomien, kuten Pepsin, 7UP:n ja Mountain Dew'n valmistus Hartwallilla loppuu.

Juomien valmistus, myynti ja jakelu siirtyy vuonna 2029 panimokonserni Carlsbergille. Se vastaa PepsiCo:n juomien valmistuksesta, myynnistä ja jakelusta tammikuusta 2029 alkaen Suomessa, Tanskassa, Latviassa, Virossa ja Liettuassa.

Mitä tapahtuu Coca-Colalle?

Carlsbergin tiedotteesta selviää myös, että sen tällä hetkellä voimassa oleva sopimus Coca-Cola Companyn kanssa päättyy vuoden 2028 lopussa. Carlsberg on vastannut Coca-Cola Companyn juomista Tanskassa ja Suomessa.

Coca-Colan tuotteita on valmistanut Suomessa Sinebrychoff, joka on osa Carlsberg-konsernia.

Carlsberg vaihtaa siis käytännössä Coca-Colan Pepsiin, mutta vielä ei ole tietoa siitä, minkä juomayhtiön haltuun Coca-Cola päätyy. Hartwallin toimitusjohtaja Kalle Järvinen ei ota Ylen haastattelussa kantaa siihen, miten Pepsin ja Coca-Colan uudet kuviot järjestyvät.