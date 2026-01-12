Yksi henkilö loukkaantui Asikkalassa tapahtuneessa ampumavälikohtauksessa.
Poliisi kertoo ottaneensa kiinni neljä henkilöä epäiltynä tapon yrityksestä, sekä törkeästä ampuma-aserikoksesta Asikkalassa.
Poliisi kertoo saaneensa perjantaina 9. tammikuuta hälytyksen ampumavälikohtauksesta Asikkalan keskustan läheisyydessä.
Poliisin mukaan yksi henkilö sai tilanteesta ampumavamman, joka vaati sairaalahoitoa. Uhri ei ollut hengenvaarassa, eikä tilanteesta aiheutunut vaaraa ulkopuolisille.
Kiinniotetut ovat poliisin mukaan 20–50-vuotiaita. Tapauksen esitutkinta on alkuvaiheessa.