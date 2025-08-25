Suojatiellä kuolemaan johtanut onnettomuus Asikkalassa

Henkilöauton kuljettaja oli ajamassa Rantakulmantietä pitkin Asikkalassa, kun hän törmäsi suojatietä ylittäneeseen jalankulkijaan. Kuvituskuva.
Jalankulkija on kuollut Asikkalassa Päijät-Hämeessä auton ajettua hänen päälleen, kertoo Hämeen poliisilaitos.

Henkilöauton kuljettaja oli ajamassa Rantakulmantietä pitkin Asikkalassa, kun hän törmäsi suojatietä ylittäneeseen jalankulkijaan.

Jalankulkija loukkaantui poliisin tiedotteen mukaan törmäyksen seurauksena vakavasti ja hänet kuljetettiin jatkohoitoon. Iäkäs jalankulkija menehtyi myöhemmin vammoihinsa.

Poliisi tutkii asiaa epäiltynä törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuolemantuottamuksena.  

Poliisi ei tiedota tässä vaiheessa enempää. 

