Nelikymppinen mies hukkui lauantaina Asikkalan Pulkkilanharjulla.
Pelastuslaitos ja poliisi saivat lauantaina aamupäivällä tehtävän, jonka mukaan mies oli joutunut veteen ja vajonnut pinnan alle Asikkalan Pulkkilantiellä.
Pelastuslaitos löysi elottoman miehen tapahtumapaikan läheltä, ja hänet todettiin kuolleeksi.
Poliisin mukaan noin 40-vuotias mies oli lähtenyt tavoittelemaan rannasta karannutta venettä, vajoten hetken päästä veden alle.
Asiassa ei epäillä rikosta.
Poliisi jatkaa asian tutkintaa kuolemansyyn selvittämisenä.