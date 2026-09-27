Vuonna 2019 Aino Huilaja lopetti uutisankkurin työt MTV Uutisissa ja pakkasi elämänsä pakettiautoon. Kävimme kysymässä, mitä hänelle kuuluu nyt.

Yli 10 vuoden ajan Aino Huilaja tuli MTV:n tv-katsojille tutuksi ulkomaantoimittajana ja uutisankkurina. Vuonna 2019 hän irtisanoutui, muutti pakettiautoon miehensä ja koiransa kanssa ja lähti kiertämään Eurooppaa.

Pakuelämä jatkuu yhä, mutta pienin poikkeuksin.

– Meillä on nykyään ihan oikea tukikohtakin, Ylläsjärvellä on pieni mökkerö, ja pakusta on tullut kakkoskoti, Huilaja kertoo.

Pakulla on huristeltu napapiirin pohjoispuolella sekä Pohjois-Norjassa tiheään. Eläminen nimenomaan pohjoisessa vaikuttaa olevan kittiläläiselle Huilajalle vielä pakuelämääkin lähempänä sydäntä.

16 vuotta vanhalla pakulla jurnuuttaminen vuodesta toiseen voi alkaa tökkiä. Jo ihan siksikin, ettei aina tiedä, lähteekö auto aamulla käyntiin Lapin talvessa. Huilaja myöntää suoraan, että viime talven 40 asteen pakkasissa hän ei olisi halunnut olla pakettiautossa.

– Tulee niitä huolia ja murheita sen verran paljon, että sitten mekin esimerkiksi päädyttiin siihen, että hankittiin ne seinät ympärille, jotka ei liiku.

Vaatteita, virtaa ja valoa

Vaikka Pekka Poudan tuore kuukausiennuste pitää vielä talviset lämpötilat kaukana, on itse kukin jo alkanut etsiä kaapeistaan villasukkia ja muuta lämmintä ylle. Aino Huilaja ja hänen miehensä ovatkin lämpimänä pysymisen erityisasiantuntijoita.

Paku ei nimittäin starttaa, jos autossa ei ole mukana lämpimiä vaatteita.

– Koskaan ei tiedä, mitä sille autolle voi käydä.