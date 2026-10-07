Koulujärjestelmää vastaan on osoitettu mieltä myös Belgiassa.
Ranskan hallitus ilmoitti keskiviikkona keskeyttävänsä tainnutuskranaattien käytön opiskelijamielenosoituksissa. Hallitus ilmoitti keskeytyksestä sen jälkeen, kun 15-vuotias poika menetti kätensä yhteenotossa mellakkapoliisin kanssa.
Asiasta kertovat muun muassa uutistoimisto Reuters ja the Guardian.
Viranomaisia syytetään liiallisesta voimankäytöstä.
Viime kuussa alkaneet mielenosoitukset eivät osoita laantumisen merkkejä. Uusia marsseja suunnitellaan torstaille.
Opiskelijamielenosoitusten taustalla on vuosia jatkunut tyytymättömyys maan koulutusjärjestelmään. Opiskelijoiden mukaan kouluja vaivaavat henkilöstöpula, suuret opetusryhmät ja resurssien puute.
Myös Belgiassa on järjestetty vastaavanlaisia protesteja viime päivinä.
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Pääministeri ymmärtää nuoria
Ranskan pääministeri Sebastien Lecornu sanoi, ettei Ranska voi olla välinpitämätön mielenosoituksia johtaneiden lukiolaisten huolia kohtaan.
STT kertoo pääministerin sanoneen sanoo televisioidussa puheessaan, ettei nuorten kiukku synny tyhjästä.
Lecornu kiisti syytökset siitä, että maan turvallisuusjoukot olisi määrätty kohtaamaan nuoret mielenosoittajat.
Pääministeri sanoo Ranskan hallituksen esittävän ensimmäiset ehdotuksensa kriisin ratkaisemiseksi kuun lopussa.