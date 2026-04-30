Prinsessa Estelle muisti isoisäänsä kuningas Kaarle Kustaata syntymäpäiväyllätyksellä.
Ruotsin kuningas Kaarle Kustaa juhlii 80-vuotissyntymäpäiviään tänään torstaina 30. huhtikuuta. Kuninkaan kunniaksi järjestetyt syntymäpäiväjuhlallisuudet pitävät sisällään muun muassa kiitosjumalanpalveluksen, puolustusvoimien kunnialaukaukset sekä juhlaillallisen.
Kaarle Kustaan lapsenlapsi prinsessa Estelle, 14, muisti isoisäänsä tämän juhlapäivänä. Ruotsin hovi julkaisi Instagramiin kuvaparin, jonka yhteydessä paljastetaan Estellen Kaarle Kustaalle antama syntymäpäivälahja.
Hovin Instagram-julkaisun ensimmäisessä kuvassa Kaarle Kustaa ja Estelle pitelevät käsissään karttaa. Julkaisun toisena otoksena on lähikuva kartasta.
– Onnea isoisä! Tänään kuningas sai yllätyslahjan Itä-Götanmaan herttuattarelta: yhteisen matkan herttuakuntaan, julkaisussa kerrotaan.
Prinsessan elettä ihastellaan julkaisun kommenttikentässä.