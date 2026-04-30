Suomen ja Tshekin EHT-kiertueen jääkiekko-ottelu Ceske Budejovicessa on päättynyt Tshekin 3–2-voittoon.
Saku Mäenalanen vei ensierän jälkipuoliskolla Leijonat 1–0-johtoon, ja Juho Lammikko iski Suomen 2–2-tasoituksen kolmannessa erässä. Ottelu oli keskeytyksissä toisessa erässä vartin verran, kun laita halkesi taklaustilanteen seurauksena.
Matyas Filip viimeisteli Tshekin voittomaalin kolmannen erän loppupuolella.
Suomi kohtaa lauantaina Sveitsin ja sunnuntaina Ruotsin, joka päihitti avausottelussaan Sveitsin peräti 8-1.