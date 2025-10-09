Tampereen kaupunki ja Nokia Arena hakevat jääkiekon World Cupin järjestämisoikeutta helmikuulle 2028.
Tampereen kaupungin julkistamassa lausunnossa kerrotaan, että Tampere ja Nokia Arena sitoutuvat jättämään hakemuksen marraskuussa. Ne hakevat helmikuussa 2028 käytävän jääkiekon suurturnaus World Cupin järjestämisoikeutta.
Hakemus aiotaan lähettää viimeistään 3. marraskuuta.
Tampereen kaupunkia ja Nokia Arenaa lähestyttiin World Cupin mahdollisen järjestämisen tiimoilta kesäkuussa. Ne ilmaisivat heinäkuussa kiinnostuksensa tapahtuman järjestämiseen ja jättivät ensimmäisen vaiheen hakemuksen.
Tampere valittiin sen jälkeen varsinaiseen hakuvaiheeseen.
World Cup palaa 12 vuoden tauolta
World Cup on NHL:n ja sen pelaajayhdistyksen NHLPA:n järjestämä maajoukkueturnaus. Se ollaan pelaamassa seuraavan kerran juuri 2028, 12 vuoden tauon jälkeen.
Turnauksessa kahdeksan joukkuetta jaetaan kahteen alkulohkoon, joista toinen on määrä pelata Pohjois-Amerikassa ja toinen Euroopassa.
Tänä vuonna NHL-pelaajilla tahkottiin 4 Nations -maajoukkueturnaus.