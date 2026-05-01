Vuoden 2024 tammikuussa Padasjoella kaksikko päätti varastaa pankkiautomaatin varastetun pyöräkuormaajan avulla.

Teko tallentui valvontakameralle, ja tallenne nähtiin Rikospaikka-ohjelman Peitemies-osiossa.

– Röyhkeä. Ei siinä mikään pidättele, kun tuolla voimalla tullaan, sanoo videolla rikostoimittaja Pekka Lehtinen.

Tekijät jäivät myöhemmin kiinni poliisille, kun he kuljettivat trailerissa pressun alla pankkiautomaattia, jonka sisällä oli 74 500 euroa käteistä.

Kaksikko tuomittiin hovioikeudessa törkeästä varkaudesta, huumausaineen käyttörikoksesta ja moottorikulkuneuvon käyttövarkaudesta. Toinen tekijöistä sai yhden vuoden ja viisi kuukautta ehdollista vankeutta, ja toinen kuuden kuukauden vankeustuomion.

