Jääkiekon MM-kisojen päänäyttämön yläparvella istuu mies, jolla on mahdollisuus määrätä yhdellä käskyllä kuka tahansa pelaaja ulos kaukalosta. Perusteiden on tosin oltava kunnossa. Suomalainen Markku Tuominen on Kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n lääkinnän valvoja. Hän käyttää MM-kisojen ykköskaupungissa Zürichissä ylintä terveysturvallisuutta koskevaa valtaa.
Tuomista voi tituleerata hyvällä omallatunnolla lääkärilegendaksi. Jääkiekkolääkärinä hän on toiminut yli 40 vuotta. Palveluita ovat tarvinneet vuosien varrella niin Suomen Jääkiekkoliitto kuin muun muassa SM-liigaseura Ilves, jossa Tuominen toimi vuosikaudet. Hän on ollut aiemmin myös SM-liigan kurinpitoryhmän jäsen.
IIHF:n leivissä Tuominen on työskennellyt vuodesta 2003. Kuluva MM-turnaus on hänelle uran 25. Tuomisen virallinen titteli on medical supervisor eli lääkinnän valvoja. Hän seuraa koko kisat Leijonien A-lohkoa Zürichissä. Tuomisen tehtävät jatkuvat aina finaalin päättymiseen saakka.
Tuomisen tärkein prioriteetti on pelaajien terveysturvallisuus. Hänellä on otteluiden aikana suora yhteys pelaavien joukkueiden lääkäreihin.
– Teen meidän toiminta-alueemme lopullisia ratkaisuja. Käytännössä homma menee niin, että jos jäällä tapahtuu jotain, tehtäväni on huolehtia, että joukkueet saavat sen avun, mitä tarvitaan. Valvomme ja tilastoimme loukkaantumisia koko turnauksen ajan, Tuominen kertoo MTV Urheilulle.