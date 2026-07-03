Ex-rikollispomo Mika "Immu" Ilmén raottaa parisuhdetilannettaan.

Mediapersoona Mika "Immu" Ilmén vastaa hänestä googletettuihin kysymyksiin Tähdet vs. google -ohjelman uudella kaudella. Entisen rikollisen parisuhdeasiat nousevat esiin Google-hauissa.

Erityisesti ihmisiä on kiinnostanut Ilménin parisuhdetilanne. Onko mies naimisissa?

– En ole. Olen ollut kolme kertaa naimisissa ja aina se on päätynyt eroon. Erottiin Jonnan kanssa 2021 ja on oltu enemmän ja vähemmän kimpassa. Pari kuukautta sitten kysyin, että olisiko sinulla fiilistä mennä minun kanssani vielä namisiin, Ilmén paljastaa.

– Hän torjui sen, mies kertoo ohjelmassa.

Immu ja hänen entinen vaimonsa Jonna olivat yhdessä lähes 20 vuotta. Heillä on myös yhteinen Otto-poika.

Onko Ilmén tällä hetkellä varattu vai sinkkumies?

Katso koko jakso nyt MTV Katsomosta.

Tähdet vs. google -sarjassa Suomen suosituimmat viihdetähdet kertovat vastaukset nettikansaa kiinnostaviin kysymyksiin.