Volodymyr Zelenskyin sotilasyksiön nimeämiseen liittyvä päätös on repinyt auki vanhoja haavoja Puolassa. Kiista kilpistyi viikonloppuna kunniamerkin palauttamiseen.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on palauttanut Puolalle siltä saamansa valtiollisen kunniamerkin.
Presidentti sai Puolan valtion korkeimman kunnianosoituksen, Valkoisen kotkan ritarikunnan arvomitalin, vuonna 2023 tunnustuksena ansioistaan "turvallisuuden, kestokyvyn ja ihmisoikeuksien puolustamisessa".
Puola vaati aiemmin tällä viikolla Zelenskyiltä mitalin takaisin, koska tämä oli nimennyt yhden Ukrainan sotilasyksikön toisen maailmansodan aikaisten ukrainalaiskapinallisten mukaan.
Ukrainassa 1940- ja 1950-luvuilla toimineen kapinallisarmeijan joukkoja (UPA) pidetään kansallissankareina, jotka taistelivat Ukrainan itsenäisyyden puolesta niin natsi-Saksaa, Neuvostoliiton puna-armeijaa kuin puolalaisiakin vastaan.
Puola taas syyttää UPAn jäseniä puolalaisten kansanmurhasta Volhyniassa vuosina 1943–1945. Nykyisin Volhynia on nimeltään Volyn ja kuuluu Ukrainalle.
Volodymyr Zelenskyi sai arvomitalin keväällä 2023 Puolan silloiselta presidentiltä Andrzej Dudalta.IMAGO/APAimages/ All Over Press
Lue lisää: Puola riistää korkeimman kunnianosoituksensa Zelenskyiltä – riita Ukrainan kanssa syvenee
Puolan ele kismitti Ukrainassa
Zelenskyi kommentoi nyt selkkausta viestipalvelu X:ssä.