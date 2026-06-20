Ukrainan päätös nimetä sotilasyksikkönsä toisen maailmansodan kapinallisten mukaan suututti puolalaiset – maita uhkaa diplomaattinen kriisi.
Puola on riistänyt Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyiltä Puolan valtion korkeimman kunnianosoituksen, Valkoisen kotkan ritarikunnan arvomitalin, jonka Zelenskyi sai vuonna 2023. Puola on syvästi järkyttynyt Ukrainan ja Zelenskyin päätöksestä nimetä sotilasyksikkö toisen maailmansodan aikaisten ukrainalaiskapinallisten mukaan. Kapinallisia syytetään puolalaisten joukkomurhasta.
– Järkyttävää, käsittämätöntä, syvästi pettynyt Puolan presidentti Karol Nawrocki kommentoi.
Zelenskyi sai arvomitalin keväällä 2023 Puolan silloiselta presidentiltä Andrzej Dudalta.
Ukrainassa 1940- ja 1950-luvuilla toimineen kapinallisarmeijan joukkoja (UPA) pidetään kansallissankareina, jotka taistelivat Ukrainan itsenäisyyden puolesta niin natsi-Saksaa, Neuvostoliiton puna-armeijaa kuin puolalaisiakin vastaan. Puola syyttää Upan jäseniä kuitenkin puolalaisten kansanmurhasta Volhyniassa vuosina 1943–1945. Nykyisin Volhynia on nimeltään Bolyn ja kuuluu Ukrainalle.
Diplomaattinen kiista maiden välillä syveni lauantaina, kun Zelenskyin kansliapäällikkö Kyrylo Budanov sanoi myös luopuvansa saamastaan Puolan valtion ansioritarikunnan kultaisesta upseerinrististä. Budanovin mukaan Zelenskyin arvonimen riistäminen on Puolalta "lahja Venäjälle".
– Kansakunnillamme on pitkäaikaiset suhteet ja erilaiset historian sivut – sekä sankarillisia että traagisia. Nyyt ei ole kuitenkaan raa'an poliittisen spekulaation aika vaan tilaisuus syvälliseen pohdintaan, Budanov kirjoitti sosiaalisessa mediassa uutistoimisto Reutersin mukaan.
Puola on ollut yksi Ukrainan tärkeimmistä liittolaisista Euroopassa Venäjän hyökkäyssodan aikana.
Ukrainan ulkoministeri Andrii Sybiha oli aiemmin kutsunut Nawrockin päätöstä ”strategiseksi virheeksi”, ja Puolan pääministeri Donald Tusk, Nawrockin vastustaja, kehotti molempia johtajia pysymään rauhallisina.