– En ole saanut hoitoalan mitään valituksia, kanteluita, selvityspyyntöjä, läheltä piti-tilanteita, haiproja (potilasturvan vaarantamisepäily), enkä mitään muuta, aloittaa Jonna, jonka nimen olemme muuttaneet anonymiteetin vuoksi.

– Mutta masennuksen ja siihen liittyvän itsetuhoisuuden – mitä ei töissä ole – takia Valvira vei ammattioikeuteni.

Ei huomautuksia eikä valituksia, todetaan myös Valviran lausunnossa.

Työpaikkakiusaamista

Masennus alkoi nostaa päätään kiusaamisen vuoksi.

– Kiusaamista esihenkilön taholta, syyttelyä, valehtelua, syrjintää, Jonna luettelee.

Tilanteeseensa Jonna haki apua. Hoitoon pääsyn odotuksesta tuli valitettavan tuttua.

– Vuoden kesti ennen kuin sitä julkiselta puolelta sain. Mutta samalla kun haet itsellesi apua, niin Suomen lainsäädäntö mahdollistaa tällaiset päätökset Valviralta: poistaa väliaikaisesti ammattioikeudet.

Jonnan mukaan Valvira kertoi syyksi potilas- ja asiakasturvallisuuden. Näin perustellaan, "vaikka tekisi työnsä moitteettomasti ja jopa keskivertoa paremmin".

Valviran lausunnon mukaan Jonnalla on vakavaa psykiatrista oireilua ja että hänellä on alentunut toimintakyky. Sen sijaan toimintaterapian lausunnon mukaan toimintakyky on varsin hyvä. Psykiatrin mukaan Jonna on työkykyinen omaan työhönsä eikä esteitä työskentelylle ole.

– Valviran kertoma psykiatrisen oireilun vaikutuksesta työkykyyn on täyttä valhetta. Mitään vaikutusta potilastyöhön ei ole ollut, sanoo Jonna.

Leimaantuminen

Vaikka työluvat joskus palautuisivatkin, leima jää.

– Valviran päätös aiheuttaa hoitajalle vahvan leimaantumisen. Kyseinen merkintä jää elämään julkiseen rekisteriin 10 vuotta kuoleman jälkeen. Lisäksi Valviran päätös aiheuttaa ansionmenetyksiä, estää minua hakeutumasta korkeakouluun, estää hakeutumasta sellaiseenkin työhön, joka ei sisällä potilaskontakteja.

– Minulta vietiin rakastamani työ, työyhteisö, itsetunto, identiteetti, arjen rutiinit ja lisäksi tulotaso tippui melkein 3000 euroa kuukaudessa.

– Tällä tavallako masennuksesta toipuvaa on tarkoitus auttaa? Viedään häneltä kaikki, mikä on kannatellut ja mistä on saanut hyvää oloa.

Potilasturvallisuusriski

Jonnan mielestä Suomen lainsäädäntö mahdollistaa perustuslakia rikkovan toiminnan ja pystyy tuomitsemaan hoitajan asiakas- ja potilasturvallisuusriskiksi ilman minkäänlaista näyttöä siitä. "Ilman oikeudenkäyntiä, ilman puolustautumismahdollisuutta".

– Rikollisellakin on paremmat oikeudet kuin hoitajalla, jonka perustuslaillisiin oikeuksiin voidaan puuttua hallintolain mukaisella turvaamistoimenpiteellä, ilman mitään todisteita siitä, että hoitaja olisi jollain tavalla riski työssään.

Työterveyslääkäri

Jonna kertoo, että työterveyslääkäri teki hänestä ilmoituksen Valviraan.

– Valviran päätös perustui vain työterveyslääkärin puutteelliseen ja valheelliseen "ilmiantoon". Tästä lausunnosta olen tehnyt aluehallintovirastolle kantelun ja avin selvityspyynnön jälkeen tämä kyseinen lääkäri jäi pidemmälle sairauslomalle ja sen jälkeen vaihtoi firmaa. Tästä voisi ajatella, että hän on muidenkin mielestä toiminut väärin.

Jonna kertoo, miten työluvat häneltä käytännössä lähtivät.

– Valvira on hyvin yksipuolinen taho: juristi ottaa asian käsiteltäväkseen, tutkii, analysoi ja tekee ehdotelman. Tämä yhden ihmisen käsittelemä tiivistelmä esitetään lautakunnalle, joka nuijii päätöksen seitsemässä minuutissa, sisältäen ehdotuksen esittämisen.

– Yksi ihminen arvioi ja esittää asian näkemyksensä mukaisesti ja lautakunta vahvistaa tämän parissa minuutissa. Näinkö toimii oikeusvaltio? Näinkö Suomessa poljetaan hoitajien ihmisoikeuksia, joita määrittää myös EU:n ihmisoikeussopimus?

Masennus

Masennus

Jonna täsmentää, että hän ymmärtäisi tällaiset päätökset esimerkiksi tapauksissa, jossa hoitaja tulisi päihtyneenä töihin tai työntekijä käyttäytyisi psykoottisesti tai jos masennus olisi alentanut työkykyä. "Tällöin se tuottaa välittömän potilasturvallisuusriskin."

Jonna kuitenkin kertoo, että hänen masennuksensa ei ole vaikuttanut työkykyä alentavasti, vaan hänelle on todettu "korkean toimintakyvyn masennus, jossa toimintakyky säilyy hyvänä, mutta kun rauhoittuu eikä ole tekemistä, niin synkät ajatukset vaivaavat".

Valviran päätöksestä on havaittavissa, että mitään perusteita asiakas- tai potilasturvallisuuden vaarantumiselle ei ole ollut. MTV Uutiset on nähnyt myöskin työnantajan antaman lausunnon, jonka mukaan työntekijästä ei ole valitettu eikä kanneltu.

Jonna kertoo, että hän ei ole ensimmäinen uhri tällä saralla.

– Valvira on aiemminkin tehnyt rajuja päätöksiä hoitajien tai lääkäreiden ammattioikeuksista, vailla oikeita todisteita. Missä on hoitajien ihmisoikeudet? kysyy Jonna.

Jonna sanoo, että "ei tarvitse ihmetellä, jos sosiaali- ja terveysalan opintoihin ei enää hakeuduta".

– Pakkorokotukset, vastuu, palkka, huonot työolot ja jopa, jos sairastut masennukseen, niin ammattioikeutesi saatetaan viedä. Monien vuosien koulutuksesi mitätöidään ja laitetaan leima otsaasi: asiakas- ja potilasturvallisuusriski. Vaikka olisit hoitanut aina työsi hyvin, jopa liiankin hyvin. Omasta jaksamisestasi nipistäen.

Itsemurhayritys

Jonna kertoo, että luvat otettiin pois väliaikaisesti kahden vuoden ajaksi.

– Kun he saavat tutkimuksensa valmiiksi, niin sitten minua odottaa niin sanotusti lopullinen päätös. Se mitä se on, niin en tiedä.

Jonnan mukaan arki on tällä hetkellä todella rankkaa.

– Jopa niin rankkaa, että päätöksen saatuani yritin itsemurhaa. Tuntui, että koulukiusaamisen jälkeen vaivalla rakentamani elämä vietiin kokonaan.

– Se, että et voi puolustaa itseäsi. Se, että joku tekee sinun elämästäsi päätöksiä ja tuomitsee sinut syyttömänä on ollut henkisesti hyvin uuvuttavaa.

Taistelu

Jonna ei aio luovuttaa.

– Mutta vielä jaksan taistella. Hallinto-oikeudessa on valitus Valviran päätöksestä. Avissa on valitus lääkärin toimesta sekä esihenkilön toiminnasta. Tietosuojavaltuutetulle on jätetty korjauspyynnöistä tutkintapyyntöjä. Ja kaikkea muutakin.

– Paperitöitä olen tehnyt varmaan lähemmäs 1000 sivua asian kannalta ja sen ympäriltä. En luovuta tässä vaiheessa. Kyse on kuitenkin ihmisoikeuksista. Olen harkinnut oikeustieteellisiä opintoja, jotta voisin tulevaisuudessa auttaa muita vastaavissa tilanteissa.