Kokoomuksen varapuheenjohtaja Karoliina Partanen esitteli Huomenta Suomen lähetyksessä aamupalapöytäänsä, joka oli hyvinkin terveellisen oloinen. Kattaukseen kuului porkkanamehua, puuroa ja mustikoita.

Partanen teki lähetyksen aikana juontajille porkkanemehua kotoaan tuomallaan mehulingolla.

– Linkoan tällä aina mehua aamulla ja saan sitä hyvät vitamiinit, Partanen toteaa.

Hän kertoo, että mehulingon käyttö on hänen lapsuudestaan alkanut perinne.

– Äitini linkosi minulle ja minun seitsemälle sisarukselleni aina aamuisin porkkanamehua ja se on jäänyt elämään omaa elämäänsä.

Partanen kertoo, että porkkanamehu on hänelle erityisesti viikonloppujen erikoisherkku. Hän kertoo tekevänsä mehua pojalleenkin, vaikka tämä aina välillä ”pykiikin vastaan”.

Partanen teki myös Huomenta Suomen juontajille lähetyksessä porkkanamehua, jonka takia hänet tituleerattiin lähetyksessä leikkimielisesti Karoliina ”Linko” Partaseksi.

Kiivastahtinen urakehitys

Partanen valmistui oikeistieteen maisteriksi Lapin yliopistosta vuonna 2007. Hän sai varatuomarin arvon vuonna 2012. Eduskuntaan hän pääsi vuonna 2023 ja nyt hän on kokoomuksen varapuheenjohtajana.

Partanen toteaa asioiden luonnistuvan, kun pitää itsestään hyvä huolta, nukkuu ja syö hyvin sekä harrastaa liikuntaa.

– Sitten sitä saa energiaa siihen arjen tekemiseen. Olen aina ollut vähän kilpailuhenkinen. Uin nuorena kilpaa ja sieltä on tullut ehkä, että haluaa mennä eteenpäin.

Partanen kertoo, että tällä hetkellä hänellä on päälimmäisenä mielessään kesällä tuleva puoluekokous, jossa hän on asettautunut uudestaan varapuheenjohtajakisaan.