Ilmari on yksi Love Island Suomi -ohjelman saarelaisesta.

Ilmari, 27, on yksi Love Island Suomi -ohjelman saarelaisista. Lahdessa asuva Ilmari tekee töitä kaupanalalla ja vapaa-aika menee perheen, ystävien ja urheilun parissa. Ilmari kertoo harrastavansa jalkapallo, salibandya sekä kesällä hän viihtyy golfviheriöllä.

Ilmari kertoo MTV Uutisten haastattelussa olleensa sinkkuna suunnilleen neljän vuoden ajan.

– Ehkä ei ole löytynyt ketään. Ja sitten varmaan ollut vauhtia sen verran, ettei ole osannut asettautuakaan, Ilmari kertoo.

Oletko pelimies?

– Kaikki on kovin suhteellista, mutta en sanoisi, että välttämättä pelimies, mutta varmaan jotain siltä väliltä, Ilmari naureskelee.

Ilmari kiinnostuu naisista, jotka ovat samankaltaisia kuin hän itsekin. Sen sijaan ulkonäkökeskeiset naiset eivät sykähdytä.

– Etsin vähän samanlaista niin kuin itsekin olen eli rento, maanläheinen ja urheilullinen. Ja tykkää pitää itsestään huolta, mutta on extempore ihminen eli valmis heittäytymään.

Ilmari myöntää jo pidempään miettineensä hakemista Love Island -ohjelmaan, sillä mukana on aiemmilla kausilla ollut hänen kavereitaan. Vinkkejä ennen kuvauksia hän ei kuitenkaan Love Island -kavereiltaan ei kysellyt.

Ilmari on jo ennen Love Islandia kiinnittänyt ohjelmien casting-ihmisiin huomion, sillä häntä on yritetty houkutella myös aiemmin rakkausohjelmiin.

– Minua on kysytty Ex On The Beachiin, Temppareihin ja sitten oli joku Sinkut paljaana. Tämä on mielenkiintoisin ja semmoinen, missä olisi itsellä jotain tavoiteltavaa.