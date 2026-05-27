Säde saapui sekoittamaan sinkkujen päät Love Island Suomi -ohjelmassa.
Love Island Suomi -kausi on täydessä tohinassa. Saarella on ovi käynyt tiuhaan tahtiin ja sinkkuja on saapunut villaan. Saarelle saapui pakkaa sekoittamaan myös 22-vuotias Säde.
Säde työskentelee vaatemyyjänä ja opiskelee kosmetologiksi.
– Rakastan pitää itsestäni huolta. Treenaan paljon ja pidän kauneudestani huolta, hän kertoo.
Säde muutti 18-vuotiaana Kemistä Helsinkiin. Hänellä on asioista vahva intuitio, joka pelottavan usein osuu oikeaan.
– Olen oppinut elämässä myös sen, että luota siihen intuitioon, hän sanoo.
Intuitiota on kannattanut kuunnella, sillä kun Säteen Balin reppureissu muuttui vuoden työreissuksi Australiaan, tuli siitä yksi hänen elämänsä parhaita kokemuksia.
Säde saapui Love Island Suomi -villalle.MTV Oy / Jukka Alasaari