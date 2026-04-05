Hän kertoo esimerkin ikävästä kommentista, jonka eräs kansanedustaja lausui edellisellä vaalikaudella. Virta ei mainitse kyseistä henkilöä nimeltä tai kerro, toimiiko tämä edelleen kansanedustajan tehtävissä.

Virta kertoo, että 200 kansanedustajan joukossa on muutama ihminen, joiden kanssa hänellä on niin syvät näkemyserot, ettei hänen tule kommunikoitua näiden kanssa hississä moikkaamista enempää.

Yökylässä Maria Veitola -ohjelman kymmenennen kauden kahdeksannessa jaksossa toimittaja-juontaja Maria Veitola yökyläilee vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran luona. Jakso on jo nyt nähtävissä MTV Katsomo+ -palvelussa.

Videolla: Työ Eduskunnassa ei vastannut Sofia Virran odotuksia: "Tajusin nopeasti, että tämä on tosi yksinäistä"

– Sitten tämä (kansanedustaja) sanoo toiselle edustajalle selkäni takana, että "Tässä se nähdään millaiseksi maailma menee, kun naiset viettävät aikaa töissä eivätkä lastensa kanssa kotona. Suomalaiset lapset eivät opi edes puhumaan vaan alkavat kuulostaa koiralta", hän jatkaa.