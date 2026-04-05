Sofia Virta muistelee hämmästyttävää kommenttia, jonka kansanedustaja lausui hississä. Varo juonipaljastuksia.
Yökylässä Maria Veitola -ohjelman kymmenennen kauden kahdeksannessa jaksossa toimittaja-juontaja Maria Veitola yökyläilee vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran luona. Jakso on jo nyt nähtävissä MTV Katsomo+ -palvelussa.
Virta ottaa Veitolan mukaan seuraamaan työpäiväänsä eduskunnassa. Lounastauolla kaksikko keskustelee muun muassa siitä, millainen työpaikka ja -yhteisö eduskunta on.
Virta kertoo, että 200 kansanedustajan joukossa on muutama ihminen, joiden kanssa hänellä on niin syvät näkemyserot, ettei hänen tule kommunikoitua näiden kanssa hississä moikkaamista enempää.
Hän kertoo esimerkin ikävästä kommentista, jonka eräs kansanedustaja lausui edellisellä vaalikaudella. Virta ei mainitse kyseistä henkilöä nimeltä tai kerro, toimiiko tämä edelleen kansanedustajan tehtävissä.
– Minulla oli pieni lapsi, ja selitin hississä innoissani jollekin, että tyttöni matkii koiraamme. Että on koomista, kun hänkin haukahtelee, Virta alustaa.